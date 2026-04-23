亞航鬧事女自稱南航空姐遭否認　大馬女孩圍觀爆紅成meme

日前，亞洲航空一架從重慶飛往吉隆坡的航班上，一名女子與其他乘客發生衝突，該名乘客又不滿空服員使用英文溝通，怒斥：「連中文都不會還飛什麼國際航班」，還自稱是南航的空姐，但南航隨後否認。該段影片在網上爆紅，一名圍觀女乘客也因為「食花生」表情受關註，成爆紅meme。



女子與空服員爭吵航班延誤 同行乘客：變吃瓜群眾

有片｜女子不滿亞航空服員說英文大鬧航班被逐 班機延誤旅客慘

綜合內媒報道，據目擊乘客及發佈的影片，該女子因同行友人未能登機，在起飛前與友人電話溝通，因音量過大，鄰座一名馬來西亞乘客提醒她「起飛前不要打電話」，雙方衝突爆發。

亞洲航空一架從重慶飛往吉隆坡的航班上，一位女子因在機艙內大聲通話與其他乘客發生衝突。（網絡圖片）

亞航機組人員立即到場調解。一名同行乘客稱，先來了一名空少，因不會中文，便用英語與該女子溝通，引起該女子不滿。隨後，空少找來另一名會中文的同事與其交流。

女子不滿空服員用英語，怒斥「不會中文飛什麼國際航班」。（網絡圖片）

該女子怒斥機組人員：「我是中國人，你還是國際航班的航空公司人員，你們連中文都講不明白，你們還飛什麼！」最後還暴怒稱：「今天必須要給我一個合理解釋，給不了都別飛了！」因與該女子溝通無果，亞航工作人員選擇報警，警方到場將該女子帶下飛機協商。

網民發佈的影片還顯示，部份乘客圍在該女子與警務人員周圍「吃瓜」，一名馬來西亞同行乘客在Instagram上發佈影片笑稱「感謝ALCP（其所在的公司）帶我去重慶玩，不然我也不會看到這齣好戲。」

南航回應：非公司員工

該女子曾在溝通時對亞航空服員自稱是「南方航空的空姐」，有業內人士表示，各大航空公司對乘務人員言行有着嚴格管理規定，這名女子的「空姐」身份存疑。針對此事，南方航空回應，經核實，該女子不是南航員工，沒有任何關聯。

涉事航班D7809因為這場爭執，實際起飛時間延誤1小時46分。（飛常准）

據了解，亞洲航空（AirAsia）是馬來西亞的國家航空公司，總部位於吉隆坡，是亞洲規模最大的廉價航空公司。涉事航班D7809，原計劃22日凌晨2點起飛，當地時間6點45分抵達目的地。但因為這場爭執，航班實際起飛時間為3點46分，延誤1小時46分。實際抵達時間8點14分，延誤1小時29分。