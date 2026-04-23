台灣問題能和平解決嗎？關鍵在於中國現代化進程

前段時間大陸熱播的電視劇《太平年》，講述的是五代十國時期吳越國主錢弘俶「納土歸宋」、中華大地重歸一統的故事。五代十國是南北朝之後傳統中國又一個極其混亂、血腥的大分裂時期，直接原因是公元907年唐朝的滅亡。後來經過後周、宋朝的鋭意進取，再次形成天下一統大勢，從而有了吳越國主的「納土歸宋」。



《太平年》的故事讓人們自然而然想到今天中國所面臨的台灣問題。正如五代十國的大分裂時期源自唐朝的衰亡一樣，台灣問題源自1840年以來清朝的衰亡。本來清朝已經把台灣納入中華版圖，但因為鴉片戰爭以來的國運沉淪，台灣被迫在甲午中日戰爭後一度割讓給日本。後來清朝覆滅，中華大地又陷入軍閥混戰、日本侵華戰爭、國共內戰的泥潭，直到1949年國民黨敗退台灣，兩岸形成分治格局。

1949年後台海兩岸走上了不同的道路。作為中國主體的大陸地區重新恢復主權的統一與穩定，開始進行國家建設，發展工業，但不幸的是，一度被極左思潮裹挾，陸續發生反右、大躍進和文革的悲劇。直到1978年大陸才撥亂反正，啟動改革開放，在積極融入世界的同時下大力氣發展經濟、工業、科技、教育和改善民生，國家面貌發生巨大變化，在2010年崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國。

2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台與蔡英文會晤，一度激化台海局勢。（蔡英文IG）

1949年退守台灣的國民黨，起初以「反攻大陸」作為口號，在台灣實行高壓統治，被詬病為白色恐怖，後來又大力發展經濟，啟動十大建設，讓台灣一躍成為「亞洲四小龍」之一。在大陸啟動改革開放初期，台灣發展水平遠超貧窮落後的大陸。1987年台灣宣佈解嚴，為後來台灣社會的民主轉型打下基礎。今天的台灣儘管綜合實力遠低於大陸，但人均生活水平仍然高於大陸，而且在全球高端晶片製造領域佔有主導地位。與解嚴、民主化同步進行的是，台灣本土化趨勢日益突出。

2005年的胡連會是國共之間自1949年兩岸分治以來的歷史性會晤，自此之後，共產黨與國民黨的僵局被打破。2008年隨着國民黨的馬英九贏得大選，兩岸關係進入和平穩定與密切交流合作的8年。然而2016年民進黨重新上台後，兩岸關係迅速遇冷。從2016年到現在，民進黨連續執政，不僅拒絕承認「九二共識」，而且採取「聯美製陸」與「去中國化」路線，以至於兩岸關係的轉圜空間越來越小。

怎麼辦？歷史是一面鏡子，正如《太平年》中所講述的宋朝通過強大的硬實力、軟實力所構建的統一大勢讓吳越國選擇順時應勢，今天大陸只有在推進國家現代化進程中通過超強的硬實力、軟實力營造和平統一大勢，才能讓台灣問題理想解決。和平解決台灣問題，既符合兩岸人民的共同福祉，又可創下和平崛起的文明典範。

以五代十國曆史為故事背景的《太平年》劇照。（資料圖片）

1978年啟動的改革開放是中國國運的關鍵轉折點。鄧小平在改革開放之初曾提出著名的「三步走」發展戰略，即在實現温飽、小康之後，到21世紀中葉基本實現現代化、人均GDP達到中等發達國家水平。2017年十九大將基本實現現代化的時間從鄧小平預計的21世紀中葉提前到2035年，並提出到21世紀中葉（2049年）建成「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。2035年目標和2049年目標，都是中國通往民族復興的節點。同樣在十九大上，民族復興和國家統一密切聯繫在一起，傳遞的信號是台灣問題的解決與現代化事業息息相關。

根據斯坦福大學古典學教授伊恩·莫里斯（Ian Morris）在《西方將主宰多久》中的測算，鴉片戰爭前的18世紀下半葉東方社會發展水平被西方趕超，世界進入西方時代，但伴隨改革開放以來大陸經濟的騰飛，「2050年後，東方的社會發展會迅速地趕上西方」。這個判斷與大陸的2035年目標、2049年目標有相似之處。

今天大陸的綜合實力遠超台灣，已經吸引大量台灣人過來旅遊、學習、工作和創業，但依然存在許多短板，尚未形成足以上演「形勢比人強」故事的超強硬實力和軟實力。2025年大陸人均GDP根據平均匯率折算約為1.39美元，距離2035年目標所說的中等發達國家水平仍有較大差距。大陸有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，不少民眾面臨降薪或失業的生存困境，農民養老金嚴重偏低。

內地青年失業問題嚴重。圖為高校畢業生招聘會。（新華社）

大陸軍事裝備進步速度非常快，但與美國相比，仍然有着不小的存量差距。大陸的工業和科技均已突飛猛進，但關鍵核心技術受制於人，基礎研究落後於美國。大陸具有強大的政府調控能力，但民主和法治存在明顯短板，腐敗問題依舊嚴峻。

未來10至20年是大陸能否全面實現現代化的關鍵時期，如果大陸能通過勵精圖治與持續發展讓經濟、工業、科技和軍事實力再上一個大台階，既有超強的硬實力來維護主權、安全、和平與發展，又能補齊民主和法治短板，形成超強軟實力，那麼，台灣問題將很有希望像五代十國時期的吳越國那樣和平解決。台灣問題的產生是因為晚清時期中國的衰落，台灣問題的解決離不開中國現代化的全面實現。只要中國現代化能通向「富強民主文明和諧美麗」，解決台灣問題的條件便會成熟。