高德地圖顯示台灣紅綠燈倒數　引資訊安全疑慮　台政府部門禁用

阿里巴巴集團旗下的「高德地圖」4月起在台灣推出紅綠燈倒數計時新功能，準確度幾乎與實際信號燈同步，引發資訊安全疑慮。

台灣數位發展部表示，相關功能並非直接串接台灣官方資料，而是透過大數據推估，但仍依《資通安全管理法》，禁止政府部門使用，5月將公布資安評測風險。



紅綠燈倒數「近0誤差」引憂

高德地圖「紅綠燈倒數計時」功能。（網絡）

綜合台媒《中時新聞網》、《引新聞》報道，近期有往來兩岸的網民分享，4月在使用高德地圖時，發現在台灣路段也有「紅綠燈倒數計時」的功能，且倒數幾乎0誤差。民進黨立委徐富癸質詢時指出，若系統能掌握車流與信號燈訊息，恐代表對使用者位置與行為有高度掌握，可能衍生資安風險。

地圖資訊來自荷蘭 政府機關禁用

4月22日，林宜敬表示，高德地圖所使用的地圖資訊並非在台蒐集，而是向荷蘭廠商購買。至於紅綠燈倒數計時也未與台灣官方串接，主要是透過大數據和AI算法支撐，僅在人流與車流密集路段較為準確，並非在台灣所有路段都有提供。

林宜敬進一步指出，數發部已指示資安署進行檢測，並與相關單位研議風險。

數位發展部長林宜敬。（數位發展部官網）

4月23日，台灣內政部長劉世芳回應稱，政府會做風險評估，如果認為對台灣有安全疑慮，政府會加以禁絕。

台灣內政部部長劉世芳。（聯合報圖片）

4月23日，台灣數位發展部資通安全署署長蔡福隆稱，資安院將針對高德地圖執行資安檢測，預計5月中旬召開記者會提醒民眾相關資安風險。根據去年修正的資通安全管理法，高德地圖本來就是危害資通安全產品，政府機關都禁止使用。

蔡福隆表示，高德地圖使用涉及定位、行動軌跡等資料，都會回傳到大陸伺服器，呼籲台灣民眾避免使用。目前，高德地圖主要是往返兩岸的台商，以及赴大陸的民眾會使用較多，因涉及敏感個人定位、數位軌跡外洩的可能，建議不要在台灣使用。