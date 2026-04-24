外資有多中意深圳？跨國巨頭用真金白銀為深圳投信任票

今年一季度，深圳吸引外資保持強勁增長，三項核心指標大幅攀升，全球投資吸引力持續增強。



2026年1月15日，在位於深圳市福田區的眾擎機械人門店，顧客與機械人互動。（新華社）

記者從深圳市投資促進局獲悉，1-3月，全市實際使用外資約170億元（人民幣，下同），同比增長超47%；新設外商投資企業超2700家，同比增長超15%；新增合同外資超250億元，同比增長超53%。

製造業引資提質增效，標誌性項目加速集聚。深圳持續落實製造業外資准入限制「清零」，聚焦「20+8」產業吸引高端製造資源。芬蘭賽爾康落地生產製造產線及研發創新中心，芬蘭通力電梯南方總部投用，瑞士布魯薩加大電動汽車無線充電投資，重點外資項目實現從落地到紮根、提質。

位於廣東省深圳市南山區的深圳灣體育中心以及周邊建築。（2025年6月25日攝，無人機照片/新華社）

服務業開放紅利加快釋放。作為服務業擴大開放綜合試點城市，深圳推進109條試點任務落地，電信、醫療、金融等領域開放提速。增值電信領域已有36家外資企業獲批，數量居全國試點地區首位；新加坡健嘉醫療設立外商獨資醫院。安縵酒店、華爾道夫、曼城足球、沃爾瑪、雀巢等國際品牌加大在深佈局投資。

APEC中國年賦能效應凸顯。一季度，APEC成員經濟體對深實際使用外資超160億元，佔比達94.5%。美國悟譜、韓國未來集團、日本朗玩集團等紛紛在深設立研發中心、中國區總部，投資佈局持續加碼。

來自發達經濟體的外資企業加速雲集，創新之城外資「引力場」持續升級。

深圳灣。（新華社）

外資「鵬友圈」不斷提質擴容

「公司成立不到半年，即獲批兩項增值電信業務經營許可，2025年2月再次入選全國首批增值電信業務擴大對外開放試點企業，為外企深度參與中國數字經濟建設開闢新路徑。」今年2月舉行的廣東高質量發展大會上，西門子（中國）有限公司副總裁胡建鈞分享西門子在深圳投資發展的故事，並透露正在前海積極籌建「西門子Xcelerator中國產業生態中心暨粵港澳大灣區工業AI創新基地」。

事實上，包括西門子在內，越來越多的跨國巨頭用「真金白銀」為深圳投下「信任票」。數據顯示，2025年，深圳實際使用外資504.8億元、增長14.4%，規模躍居全國城市第二；新設外資企業約1.6萬家、增長63.3%，數量位列全國大中城市首位。

憑藉開放程度高、經濟活力強、創新氛圍濃、發展環境優，深圳已經成為眾多外資外企深耕中國的重要戰略支點。去年，全球有超110個國家和地區來深投資，包括美國杜邦、法國達索、法國德高、英國BP石油、瑞典海克斯康在內的眾多知名外資企業紛紛在深新設企業或追加投資。

通力電梯在前海設立中國南方總部，建設研發中心、智慧物流與裝配中心。「前海作為深港合作的重要平台，擁有雄厚的產業基礎，優越的地理位置、便捷的交通網絡以及高效的政務服務，為通力電梯拓展粵港澳大灣區市場提供了有力支撐。」通力集團執行副總裁、大中華區總裁包嘉峰如是說。

位於河套深港科技創新合作區深圳園區的蘋果公司深圳應用研究實驗室，工程師對產品進行試驗。

從「在深圳製造」到「與深圳共創」

走進位於河套深港科技創新合作區深圳園區的蘋果公司深圳應用研究實驗室，各種精密儀器、尖端設備令人目不暇接。該實驗室2024年10月投用，構建起覆蓋產品全周期驗證體系，並以此深化與本地供應商的合作。

「深圳對蘋果來說是一個特別重要的地方，我們最初的供應鏈就是在深圳建立的。」近日到訪深圳的蘋果公司首席運營官薩比赫·汗表示，通過與供應商夥伴聯合共建實驗室，蘋果將自身研發能力注入本土供應鏈網絡，形成創新協同，推動下一代技術從概念快速走向量產。

從1998年在深圳生產首款iMac G3，到如今在深圳研發，蘋果公司投資深圳的策略變化，是這座城市吸引外資結構持續優化的縮影。而這種從「在深圳製造」到「與深圳共創」跨越的背後，得益於深圳不斷完善的先進製造產業鏈、創新生態鏈，吸引着全球創新要素加速「卡位」。

目前，深圳擁有外資研發中心超200個，研發人員超3萬人。蘋果、西門子、星巴克、TÜV萊茵集團等跨國企業競相在深設立創新中心、研發及製造基地。2025年，深圳全市高技術產業實際使用外資超230億元，佔全市總量四成以上。

2025年8月26日，深圳經濟特區建立45周年無人機燈光秀表演在深圳市民廣場舉行。（新華社）

全力打造全球最佳投資首選地

外資加速湧進深圳，優越的營商環境是關鍵所在。

深圳始終堅持「心誠+行程」面向全球招引，出台了一系列政策持續擴大開放合作領域，頒佈實施《深圳經濟特區外商投資條例》，不斷完善促進外商投資的服務體系，全力打造「全球最佳投資首選地」，讓外資企業進得來、留得住、發展好、發展快。

去年12月，《深圳市進一步加大吸引和利用外資實施辦法》印發，從推動重點領域開放、優化營商環境、提高投資便利化等方面，提出22條具體措施，構建全方位的政策支持體系，更大力度吸引更多高質量外商投資。

2025年12月9日拍攝的深圳西部港區蛇口集裝箱碼頭。（新華社）

同時，深圳積極落實境外投資者以分配利潤直接投資稅收政策，撬動更多外資企業在深增資擴產，2025年通過利潤再投資方式實際使用外資規模約佔總規模的四分之一。

不斷健全外商投資服務保障體系。深圳深入實施外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，積極落實電信、醫療等重點領域試點政策，開展「服務保障進外企」，市區聯動走訪調研重點外資企業，深入了解企業問題訴求，切實保障外商投資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇。

下一步，深圳將持續優化營商環境、提升外商投資服務水平，以更高水平對外開放匯聚全球要素資源。

本文轉載自「深圳發佈」公眾號

內容來源：南方+客戶端記者 徐烜和、深圳特區報&讀特記者 吳亞男

編輯：鍾汝芳

審讀：黃淳 馬丹 曹淇

