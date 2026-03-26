中國禁止Manus兩名高管出境？疑被Meta收購違反規定　外交部回應

3月25日，據英國《金融時報》披露，AI代理公司Manus的兩名聯合創始人肖弘、季逸超，被中國限制出境。對此，今日（26日）外交部例行記者會上，發言人林劍回應此事稱，「我不了解你提到的有關情況，建議向中方的主管部門詢問。」



去年12月，Meta宣布收購Manus，雖未透露具體收購價格，但估值收購價為20億美元。據英國《金融時報》1月份報道，這筆交易目前正接受中國商務部的監管審查，原因是其可能違反了出口管制規定，以及投資法規。

Meta擬收購中國初創AI企業Manus。（Getty）

據悉，Manus公司於2022年在中國創立，是一家AI代理公司，去年已將總部和核心團隊遷至新加坡，Manus創始人兼首席執行官肖弘和首席科學家季逸超也已移居新加坡。報道稱，2人於3月初應中國國家發改委約談邀請返回內地，疑似了解收購事宜。此後二人被限制出境，但仍可在中國內地隨意走動。