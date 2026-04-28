未落實AI生成內容標識規定　國家網信辦處罰剪映、貓箱和即夢AI

4月28日，「網信中國」官方微信公眾號通報， 「剪映」、「貓箱」App及「即夢AI」網站存在未有效落實人工智能生成合成內容標識規定要求等問題，違反《網絡安全法》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》《人工智能生成合成內容標識辦法》等法律規定。



對此，國家互聯網信息辦公室指導屬地互聯網信息辦公室，依法對上述網站平台採取約談、責令改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。



假擺拍和AI片呃流量 中央網信辦整治亂象 要求影片要做内容標注

即夢AI（網絡圖片）

貓箱（網絡圖片）

剪映（網絡圖片）

新華社報道，國家互聯網信息辦公室相關負責人表示，網站平台要嚴守法律底線紅線，嚴格落實人工智能生成合成內容標識相關規定要求。網信部門將深入推進依法管網治網，持續加大人工智能生成合成內容標識監督管理力度，切實維護社會公共利益，推動人工智能健康有序發展。

公開信息顯示，剪映於2019年5月正式上線，短短幾年內迅速成長為內地規模最大的視頻剪輯應用之一。截至2024年底，剪映的全球月活躍用戶已超過8億。

貓箱於2024年3月上線，用戶可通過該應用創建個性化AI角色，進行沉浸式語音對話與劇情互動，支持自定義角色外貌、音色及故事背景。

即夢AI則是字節跳動剪映團隊於2024年推出的AI創作平台，基於生成式AI技術，支持通過自然語言及圖片輸入生成高質量的圖像及視頻。

近年內地短片平台淪為「造假重災區」，一些擺拍營銷、AI生成等內容的短影片，嚴重誤導公眾認知。上月21日網信中國微信公眾號就發文，要求網站平台全面規範影片內容標註工作，並稱會同步開展巡查取證，若平台或賬號落實不力，將面臨嚴懲及公開曝光。