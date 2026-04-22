鄭麗文會見AIT處長谷立言稱：兩岸和平符合國際社會的核心利益
撰文：吳真銘
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4月22日，國民黨主席鄭麗文與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面。鄭麗文表示，雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益。兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。
據台媒《中央社》報道，AIT先前表示，谷立言（Raymond F. Greene）15日與前國民黨主席朱立倫會面，討論美國對台灣的長久支持。谷立言並重申，強健的美台關係有利於美國、台灣及全世界的人民。
谷立言於22日會晤鄭麗文。AIT在Facebook發文表示，雙方談到，兩岸分歧應以和平方式解決，應免於脅迫，應透過兩岸人民皆能接受的方式。鄭麗文也透過Facebook表示，雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益。兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。
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