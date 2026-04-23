中國首部全AI電影《靈魂擺渡》今年上映反應兩極　網民：AI自己看

近日，由愛奇藝、長信傳媒攜手打造的首部全AI生成電影《靈魂擺渡·浮生夢》官宣將於2026年內上映。該片曾監製由《唐朝詭事錄》的郭靖宇擔任監製，郭靖宇曾在愛奇藝世界大會相關論壇發言稱「真人能演的劇，為什麼非要AI做出假人來演？」，引發網民熱議。



由愛奇藝、長信傳媒攜手打造的首部全AI生成電影《靈魂擺渡·浮生夢》官宣將於2026年內上映。（愛奇藝）

《靈魂擺渡》IP口碑熱 網民評論兩極分化

《中國青年報》報道，據了解，《靈魂擺渡》系列自2014年上線以來創造了多項行業紀錄。該系列三季總播放量近45億（人民幣，下同）。在口碑方面，該系列豆瓣平均分保持在8.0以上，愛奇藝評分8.8分，被觀眾譽為「國產良心劇」。

該電影官宣定檔消息一出，引發網民熱議。（小紅書）

該電影是「靈魂擺渡」IP系列首部全AI生成作品，官宣定檔消息一出引發網民熱議，不少網民認為將口碑較好的網劇「AI化」難以接受，也有網民認為此類題材本身很適合AI創作，亦有網民調侃「AI拍的電影，就該讓AI自己去看」、「讓AI當觀眾讓AI寫影評」。

該電影官宣定檔消息一出，引發網民熱議。（小紅書）

該電影官宣定檔消息一出，引發網民熱議。（微博）

電影監製曾批「真人能演的劇為什麼非要AI？」

據《羊城晚報》此前報道，《唐朝詭事錄》監製、長信傳媒創始人郭靖宇曾在愛奇藝世界大會相關論壇發言稱：「真人能演的劇，為什麼非要AI做出假人來演？」，被網民貼上「雙標」標籤。

《唐朝詭事錄》監製、長信傳媒創始人郭靖宇。（騰訊娛樂）

郭靖宇認為，角色的「靈魂與故事」才是打動觀眾的關鍵，而非「做得像」和「顏值高」。他明確表示「能實拍的就不要考慮AI」，認為AI影像生成的內容與影視行業專業、精細、高標準的場景需求仍有差距。郭靖宇將這部AI電影解釋為一場「效率試驗」，他接受純粹虛擬作品的創作邏輯，但堅決反對在真人實拍劇中攙雜AI「假人」替代有血有肉的表演。

數據顯示，當下真人微短劇單部製作成本50萬至100萬元，而普通AI微短劇僅需3000至5000元。即便是製作精品AI微短劇，成本最高也超不過20萬元。