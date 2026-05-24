直播｜神舟二十三號將啟航　黎家盈和隊員擊掌手比愛心後率先入艙

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今日（5月24日）23時08分發射神舟二十三號載人飛船。《香港01》將全程直播。



神舟二十三號飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。



目前，神舟二十一號航天員乘組進駐空間站已超過200天，身心狀態良好，正在積極準備迎接即將到來的神舟二十三號航天員乘組。



黎家盈向群眾親切揮手致意。

21：13

進行第一次任務檢查。

進行第一次任務檢查。（影片截圖）

進行第一次任務檢查。（影片截圖）

21：00

進行發射前最後的準備和檢查作業。

（直播截圖）

20：51

黎家盈先跟隊員擊掌，接著再對著鏡頭揮手，拍了拍手臂上的國旗圖案，比愛心，比手指公後，成為神舟二十三號乘組第一個進入軌道艙的航天員，黎家盈全程面帶笑容。

黎家盈和隊員擊掌。（直播截圖）

黎家盈拍拍身上的國旗臂章。（香港01）

黎家盈手比愛心。（直播截圖）

黎家盈手指比讚。（直播截圖）

黎家盈成為神舟二十三號乘組第一個進入軌道艙的航天員。

黎家盈順利入艙。（香港01）

20：45

神舟二十三號航天員抵達發射塔後，通過電梯到達發射塔的相應樓層，進入整流罩內的飛船返回艙，就座並檢查儀錶盤，隨後關閉艙門並進行氣密性檢查。

黎家盈準備進艙。

黎家盈準備進艙。

20：38

車輛抵達發射塔架。朱楊柱指令長宣布啟航，黎家盈喊出，「航天初心永不忘」，行前黎家盈滿面笑容，並不時和隊員溝通，態度從容。

三人一起宣布啟航。

三人一起宣布啟航。

神舟二十三號乘組抵達發射塔架。（香港01）

神舟二十三號乘組抵達發射塔架。

神舟二十三號乘組抵達發射塔架，3名太空人（航天員）包括指令長朱楊柱、成員張志遠、黎家盈。

神舟二十三號乘組抵達發射塔架。黎家盈態度從容。

20：30

神舟二十三號飛行乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈乘坐專車前往發射塔架。

三人車輛由警方重型電單車護送前往酒泉衛星發射基地，一路兩邊有群眾歡送並高喊「向航天員學習，祝你們成功，等你們凱旋，向航天員致敬」。本次一路還有舞龍舞獅為他們送行。

神舟二十三號飛行乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈乘坐專車前往發射塔架。

20：15

在發射前，神舟二十三號航天員會在酒泉衛星發射中心的問天閣舉行簡短的出征儀式。航天員報告完畢後，將會揮手向人群致意並乘坐專車前往發射塔架。

神舟二十三號乘組出征儀式正式開始。香港航天員載荷專家黎家盈與指令長朱楊柱、成員張志遠共同會見公眾。在送行群眾中，有人手舉國旗與香港特區區旗。

夾道群眾呼喊，「向航天員致敬，向航天員學習，祝你們成功等你們凱旋」，朱楊柱、張志遠、黎家盈則向群眾親切揮手致意。

央視報道稱，朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員領命出征。空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部有關領導和成員、航天科技人員、各族群眾代表，以及香港特區政府、科創界和青年學生代表在現場為航天員乘組壯行。

神舟二十三號飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。

群眾夾道歡迎。（香港01）

現場有不少觀眾熱烈揮舞香港區旗。

黎家盈向群眾親切揮手致意。

黎家盈則向群眾親切揮手致意。

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20：00 出征儀式前現場聚集群眾

央視採訪在現場的一名香港大學學生，他表示，非常震撼，「我覺得非常驕傲、佩服、感動，航天不是一個很遙遠的夢想而是可以實現的目標」。

現場有香港團現身為香港首位航天員加油。（央視）

黎家盈將作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。她擁有博士學歷，曾任警隊專責情報工作的秘密部門，專長在資訊科技及電腦範圍，亦是育有3名子女的母親。她近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練。

黎家盈作為「載荷專家」執飛升空，據介紹，載荷專家並非職業航天員，主要從事科學研究、試驗等工作，需操作太空實驗設備。載荷專家需進行通用系統的課程學習和操作訓練，加上太空站的基本訓練等，培訓時間會比太空遊客時間長。

中國太空人乘組自2023年「神舟十六號」任務開始，中國載人航天乘組便確立了由「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三位一體的常態化配置。

黎家盈太空人多圖｜回顧入選航天員由訓練至出征 成首名升空港人

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香港理工大學航空航天高等研究院（在籌）候任執行院長、嫦娥八號月面機器人項目負責人于宏宇教授接受《香港01》訪問時表示，黎家盈深厚的資訊科技與人工智能背景，正契合未來空間站處理海量數據的戰略需求。從科學角度來看，未來空間站實驗將產生海量的科研數據，對於系統的「實時處理、邊緣計算、智能診斷和自主決策能力」要求極高。黎家盈擁有博士學位，並在資訊科技、數據處理及人工智能（AI）領域具備深厚專業背景，這些硬核實力「完全可以勝任任務需要」。