黎家盈太空人｜升空後筆飄浮半空　黎家盈多次嘗試未成功捉住

神舟二十三號今晚（24日）23時08分升空，首位港產太空人黎家盈，連同另外兩位航天員朱楊柱、張志遠升空執行任務。他們在升空一刻做出致敬手勢。其後的一幕惹人注意，黎家盈前一支飄浮在半空的筆被她手上的筆記撞到，其後黎嘗試捉住該支筆，但未能成功。該支筆之後掉落於黎的手背及筆記中間，黎最終成功將其捉住。



神舟二十三號今晚（24日）23時08分升空。（直播截圖）

神舟二十三號今晚（24日）23時08分升空。（直播截圖）

朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員在升空一刻，向鏡頭作出致敬手勢。（直播截圖）

在晚上23時08分，神舟二十三號乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員升空執行任務。其後，三人向鏡頭作出致敬手勢。三人間中會望向手中的筆記，表現冷靜。之後，黎家盈前方一支飄浮的筆，被筆記本撞到，她嘗試捉住筆，惟未成功。其後，筆「降落」到她 的手背及筆記本中間，她成功將筆固定，然後取回。

升空不久後，黎家盈的筆被筆記撞到，她其後多次嘗試捉住該支筆但未成功。（直播截圖）

升空不久後，黎家盈的筆被筆記撞到，她其後多次嘗試捉住該支筆但未成功。（直播截圖）

升空不久後，黎家盈的筆被筆記撞到，她其後多次嘗試捉住該支筆但未成功。（直播截圖）

黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。目前，神舟二十一號航天員乘組進駐空間站已超過200天，身心狀態良好，正在積極準備迎接即將到來的神舟二十三號航天員乘組。