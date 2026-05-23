神舟二十三號｜中國首個太空人體研究計劃：一人執行一年飛行任務

今天（5月23日）上午9時，神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行。發言人張靜波公布，飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。來自香港的載荷專家黎家盈成為史上首位香港太空人，備受關注。



張靜波又表示，神舟二十三號乘組中有一名航天員將執行一年期飛行任務，不過他並未公布該名航天員的人選。



神舟二十三號飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成。（央視）

（香港01直播截圖）

朱楊柱擔任指令長。（香港01直播截圖）

黎家盈。（香港01直播截圖）

張志遠。（香港01直播截圖）

中國載人航天工程新聞發言人張靜波上表示，安排一名航天員執行一年期在軌駐留試驗，絕非是時間上將兩個半年期任務簡單累加。為期一年的太空駐留，一是將實施中國首個太空人體研究計劃，全面獲取航天員更長期飛行數據，豐富任務實施經驗；二是將驗證航天員長期飛行健康保障能力，完善在軌醫療與防護體系；三是將為科學項目和相關技術驗證提供更長期的延續性研究機遇。

談及哪位航天員將執行此項任務，張靜波說，根據計劃安排，後續會根據具體在軌任務執行情況予以確定。

神舟二十三載人飛船任務完成全區合練。（央視）