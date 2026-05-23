神舟二十三｜太空人一日三餐超豐富　拆解中國航天食品20年進化史

5月24日23時08分發射神舟二十三號載人飛船。神舟二十三號飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。黎家盈成為中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。消息引發廣泛關注，許多市民對航天員在太空的生活感到好奇，究竟什麼食物適合在太空吃呢？



正所謂「民以食為天」，中國人對美食的極致追求，即使去到太空也從未妥協。從「糊狀食品」到「一人一味」定製菜，甚至在太空站用「烤箱」即烤雞翼、牛扒，中國航天食品經歷了什麼變化呢？



在失重環境下，食物碎屑若漂浮，可能吸入航天員肺部，或侵入精密儀器縫隙引發火災；飛濺的液體則會附在設備表面導致短路。因此，太空食品必須「無殘渣、不飄移」，而「牙膏狀糊狀食品」和「能量塊」 曾是太空飲食的標配。2003年，中國首位太空人楊利偉便享用了月餅。

2003年，楊利偉在神舟五號返回艙吃月餅。（影片截圖）

2003年，楊利偉在神舟五號返回艙吃月餅。（影片截圖）

隨着時間推移，凍乾技術成為太空食品的新選擇，此技術通過真空最大程度保留食材的營養成分與原生風味，且脫水後體積縮小、重量減輕，便於太空運輸，太空人食用前加水，再用微波爐加熱，即可令食物恢復原狀。

然而，人體進入太空後，味覺、感知會發生變化，太空食品的味道成為一道難題。通過大量模擬實驗，中國研發團隊發現辛辣、鹹香、濃郁風味能有效刺激味蕾，因此中國太空站的食譜中有宮保雞丁、魚香肉絲、酸辣粉等菜式。逢年過節，更有水餃、月餅等應節食品。

以神舟十二號乘組為例，聶海勝、劉伯明、湯洪波在太空食用的餐點包括多款菜式，早餐有藜麥桂花粥、椰蓉麵包、滷鵪鶉蛋、醬蘿蔔等；午餐有什錦炒飯、紅燴豬扒、尖椒土豆（薯仔）、菘菜牛肉湯以及太空香糭；晚餐則有香菇肉沫、奶香雞米（雞粒）、醬香油麥菜、辣味金槍魚（吞拿魚）以及米飯。除了一日三餐，他們還有多款零食選擇，包括桃汁、朱古力、曲奇餅乾、香滷雞胗、什錦罐頭等。

「太空菜單」更會考慮太空人的個人口味。譬如神舟十三號太空人翟志剛是黑龍江人，科研人員就為他準備了東北土豆燉豆角；葉光富是四川人，科研人員則準備了竹筍類產品；來自山東的王亞平則有魚、海帶絲等海產品。

2025年7月15日，天舟九號貨運飛船便運載超過1.5噸、多達190種的航天食品到太空站，涵蓋八大菜系。

神舟十三號載人飛船航天員王亞平曾公開介紹多款航天食品：

然而，中國人對於吃有一種執著，宮保雞丁、肉絲炒麵、紫菜蛋花湯等已不能滿足中國航天食品研究中心的一班專家。為了照顧中國太空人的胃，讓他們在太空好好工作，研究人員更將「烤箱」搬到中國太空站。

2025年11月4日，神舟二十一號和二十號的太空人，便啟用了隨神舟二十一號飛船上行的熱風烘烤機，第一次在「太空家園」享用了烤雞翼、烤牛扒。據中國航天員科研訓練中心介紹，神舟二十一號任務中，食品種類擴展至190餘種，飛行食譜周期延長至10天，可實現對新鮮蔬菜、堅果、蛋糕、肉類等食材在軌烹飪、烘焙加工。

太空烤雞翅。（影片截圖）

航天員在神舟二十一號上成功烤出噴香四溢的雞翅和牛排。（CCTV+影片截圖）

航天員吃烤雞翅。（影片截圖）

航天員吃烤雞翅。（影片截圖）

從鋁管擠牙膏式進食，到真空包「預製菜」，到如今中國太空人能在軌道上「點單」八大菜系、甚至親手烤雞翼，中國航天食品的演變，儼然是一部舌尖上的科技騰飛史。

神舟二十三號5.24發射升空 黎家盈成首位港產太空人