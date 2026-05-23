湖南暴雨石門縣7死14失聯　網紅吊橋被沖毀　緊急轉移安置5.8萬人

湖南省石門縣自5月17日早上7時起遭遇極端強降雨，降雨瞬時雨量極大，突破當地歷史雨量紀錄。新華社報道，截至22日19時30分，石門縣強降雨災害新增失聯5人，目前已造成7人死亡、14人失聯。救援正在持續進行中。



壺瓶山鎮中嶺村遭遇泥石流，多處房屋倒塌。（極目新聞）

新華社報道，截至22日19時30分，石門縣強降雨災害新增失聯5人，目前已造成7人死亡、14人失聯。（新華社）

村民：八十歲翁沒見過這樣的雨 有吊橋被沖毀

綜合內媒《界面新聞》、《極目新聞》報道，在受災嚴重的石門縣西北山區，通訊與道路的恢復仍在進行。一名從從南北鎮金家河村轉移出來的村民田先生介紹，他今年37歲，愛人在村委會工作。災害發生後，他和愛人一起參與了救援。

田先生說，這場暴雨的強度，讓他和村裏的老人們都感到罕見。「七八十歲的老人都說，這是他們印象中最大的一次，可能是百年一遇。」他還注意到氣候的異常，通常七八月份才是汛期，今年提前了一個多月。

金家河村主路被暴雨引發的泥石流和滑坡切斷，一些群眾正在被轉移。（界面新聞）

據5月23日石門縣街鄉當地現場，一座網紅鐵索吊橋在近期的山洪中嚴重損毀。該橋一端橋墩尚存，另一端橋墩已被洶湧洪水沖塌。

整座吊橋的橋面木板幾乎被完全沖毀，僅餘變形的支架與鋼索，繩索上掛滿雜草、枯枝、膠袋等廢棄物。據橋邊的紀念碑信息顯示，這座橋於2004年修建，長200米，寬1.5米，造價人民幣30餘萬元。一位網民介紹，這座橋是當地小有名氣的網紅人行吊橋。

當地一座網紅鐵索吊橋在近期的山洪中嚴重損毀。（極目新聞）

強降雨導致754個鄉鎮受災 緊急轉移安置5.8萬人

另據《央廣網》報道，據湖南省應急委員會辦公室消息，5月17日8時以來，本輪強降雨過程導致14個市州71個縣市區754個鄉鎮受災，緊急轉移安置5.8萬人。

湖南全省累計設置集中安置點376個共安置9769人、累計分散安置47886人。所有受災人口均得到妥善安置。5月22日16時30分，石門縣壺瓶山鎮和南北鎮剩餘被困人員全部轉移完畢。

消息指出，本輪強降雨以來，湖南全省累計出動應急力量5.5萬餘人次、裝備8700餘台套投入搶險救災。湖南省消防救援總隊調派常德支隊、訓保支隊共146人赴石門縣，常德市級出動民兵420人赴石門縣參與救援。