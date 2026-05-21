有片｜深圳暴雨深中通道水浸　有人被困一小時：似在海底隧道游泳

據深圳氣象局消息，受偏南暖濕氣流影響，20日傍晚至21日白天，深圳先後出現兩輪強雷雨過程，累計雨量達暴雨到大暴雨局地特大暴雨，最大累計雨量348.6毫米（寶安區西鄉街道西亞島站）。



不少網民反映，深中通道的隧道裏出現積水。影片顯示，積水已達成人小腿深度，有兩條車道臨時封閉，多輛抽水車在現場作業。



多位網民發布影片稱，5月20日晚途徑深中通道時，部份路面出現嚴重積水，有多輛抽水車正在進行抽水作業。有網民表示被困隧道接近一小時：「似在深中通道的海底隧道裏游泳。」

據《深圳衛視》報道，5月20日晚20時40分左右，深中通道部份路面出現積水，積水長度約100米，路政、交警等部門趕往現場處置。

為保障通行安全，同時加快隧道內積水的清除，21時19分，交警部門對沿江高速轉入深中通道入口實施了臨時交通管制。至23時11分，積水已全部排出，逐步恢復通行。面對近期仍將持續的強降雨，深中通道管理中心將強化與氣象部門的合作，並安排人員24小時值守，確保隧道安全。

據深圳氣象局消息，受偏南暖濕氣流影響，20日傍晚至21日白天，深圳先後出現兩輪強雷雨過程，累計雨量達暴雨到大暴雨局地特大暴雨。（深圳氣象局）

深圳氣象局於5月21日下午13時發布消息，解除所有暴雨預警信號和雷電預警信號，但今日（21日）下午至夜間仍有間歇性（雷）陣雨。預計23-28日，受副高控制，以多雲炎熱天氣為主，最高氣溫逐漸上升到32℃以上。