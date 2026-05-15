廣州暴雨多處水浸　兒童遭急流沖走　外賣員逆水狂奔救人｜有片

5月15日，廣州中南部出現暴雨到大暴雨，廣州市越秀區、天河區、番禺區一度發出暴雨紅色預警信號。廣州街頭多處水浸，在越秀區竹絲崗路更發生驚險一幕，有小朋友被強大水流沖走，多位外賣員見狀立即逆水狂奔拯救，將小朋友抱回安全區域。



廣州市氣象台公布，廣州中南部出現暴雨到大暴雨，其中越秀區北京街道錄得全市最大累積雨量153.7毫米和全市最大小時雨強117.6毫米。強降雨雲團已移出廣州市區，降水明顯減弱，從下午3時7分起，天河、越秀區暴雨和雷雨大風預警信號解除。

廣州街頭多處水浸。（小紅書）

廣州街頭多處水浸，天河區廣州東站附近水浸，有私家車被困；體育西路不少路段積水嚴重，多位車主分享，行駛中分不清是路還是河，車輛涉水猶如開船。廣州大道中人行路有積水；越秀區花園酒店旁道路水浸。

在越秀區竹絲崗路，積水瞬間變成「河流」，一名小朋友騎單車經過時被急流沖走，多名外賣員立即逆水狂奔合力托舉，最終將小朋友抱起送到安全區域。

廣州突降暴雨，有小朋友騎單車時被急流沖走。（影片截圖）

5月14日，廣東省防汛防旱防風總指揮部啟動防汛Ⅳ級應急響應。

廣東省氣象部門預報，5月15日夜間至18日，廣東中南部又有新一輪強降水過程，其中粵西、珠三角和粵東有大到暴雨降水過程，並伴有局地強對流天氣。

廣州東站多班列車因暴雨延誤 廣湛、江湛部分列車今晚8時起停運

受廣州強降雨影響，5月15日下午2時許，廣州站、廣州東站部分列車出現不同程度延誤或停運。

廣鐵集團公布，5月15日至16日，廣東南部沿海部分地區有大暴雨，為確保旅客列車運行安全，5月15日晚上8時後，廣湛高鐵、江湛鐵路部分列車將停運。