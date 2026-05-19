湖南石門強降雨致4死1失聯　超6萬人受災　多個村莊仍處失聯狀態

據《央視新聞》報道，湖南省石門縣相關部門表示，自5月17日7時至5月19日18時，湖南石門遭遇今年以來第一輪強降雨過程。截至目前，石門全縣共有23個鄉鎮區場不同程度受災，受災人口61583人，4人死亡、1人失聯。



暴雨後，湖南石門壺瓶山鎮發生山洪，受災較為嚴重。由於道路損毀、斷電、斷網，目前壺瓶山鎮有幾個村仍是失聯狀態，當地消防、藍天救援隊等正在搶修道路。



湖南石門遭遇強降雨，已致4死1失聯。（壹基金）

據「湖南日報」此前報道，石門縣自5月17日早上7時起遭遇極端強降雨，降雨瞬時雨量極大，致災風險高，更突破當地歷史雨量紀錄。截至18日晚上7時，石門縣已緊急轉移安置群眾達18406人，受災區域居民的基本生活暫時得到保障。

受強降雨影響，5月18日上午，常德市壺瓶山鎮多處出現山洪險情。（央廣網）

多個村莊仍斷電斷網 處於失聯狀態

另據《封面新聞》報道，石門縣壺瓶山鎮自5月19日凌晨至6時，降雨量達240.6毫米，突破歷史極值。暴雨後，壺瓶山鎮發生山洪，受災較為嚴重。

據壺瓶山鎮居民丫丫（化名）表示，她本人在外地上班，老家目前斷電斷網斷水，道路通行受阻。另一位居民也表示，目前進村的主路受損，無法通行。

5月19日下午，石門縣應急管理局工作人員稱，由於道路損毀、斷電、斷網，目前壺瓶山鎮有幾個村仍是失聯狀態。目前正在搶修道路，「現在主幹道通了幾個地方，在一節一節通，支幹道和塌方這些也在處理」。工作人員表示，救援隊到達現場，卻進不去村莊。

暴雨後，壺瓶山鎮發生山洪，受災較為嚴重。圖為救援隊趕往現場。（封面新聞）

該工作人員介紹，壺瓶山鎮屬於山區，遭遇暴雨後容易發生塌方，「這次水來得急，山洪一衝，導致壺瓶山鎮通訊設施、用電設施大面積中斷」。目前，當地消防、藍天救援隊、周邊縣市的救援隊等正在壺瓶山鎮參與搶險救援，等道路搶通後，救援隊將進村展開救援。

湖南石門遭遇極端強降雨，多個消防救援隊趕往現場救災。（新華社）

湖南石門遭遇極端強降雨，多個消防救援隊趕往現場救災。（新華社）

湖南及廣西近日分別受暴雨洪澇及地震等自然災害夾擊，國家救災部門5月18日宣布，在先前已向廣西調撥1萬件中央救災物資的基礎上，再向湖南及廣西合共增撥2.3萬件應急物資，用於受災群眾的安置救助及基本生活保障。

石門縣委、縣政府即時啟動應急處置機制，因應雨情及汛情變化，將應急響應級別提升至防汛Ⅱ級。當地政府迅速統籌各方救援力量，全力展開群眾轉移、搶險救援及基礎設施搶修等工作。