神舟二十三號|黎家盈入預定軌道　空間站｢歡迎隊友｣3.5小時後會師

今日（5月24日）23時08分33秒，搭載神舟二十三號載人飛船的長征二號F遙二十三運載火箭，在酒泉衛星發射中心成功發射升空。港產女太空人黎家盈作為載荷專家，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛本次任務。



已進駐空間站超過200天的神舟二十一號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章，在神舟二十三號發射期間，於中國天宮空間站內同步觀看了發射直播，並在艙內掛上了寫有「歡迎隊友」的手法書法，滿懷期待地迎接神舟二十三號乘組。



目前，中國空間站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟二十三號載人飛船交會對接和航天員進駐條件。據酒泉發射中心直播時通報，飛船滿足3.5小時自主快速交匯對接條件。意味著兩組乘組將於3.5小時後在「太空會師」。



《香港01》足本重溫⬇️ 神舟二十三號發射成功！

足本重溫｜黎家盈升上太空！官方：神舟二十三發射任務圓滿成功

神舟二十一號乘組在天工空間站內觀看發射直播，天工空間站也掛起毛筆字「歡迎隊友。」（香港01 直播截圖）

太陽帆板展開（香港01 直播截圖）

當晚20時16分，神舟二十三號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在問天閣圓夢園廣場隆重舉行。至20時18分，由航天飛行工程師朱楊柱（擔任指令長）、航天駕駛員張志遠，以及載荷專家黎家盈組成的3人乘組正式領命出征。

晚間23時08分33秒火箭準時點火升空，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離並精準進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。隨後，朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員相繼向地面報告「感覺良好」。

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黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。這是中國載人航天史上首個由「第三批和第四批航天員」混合構成的乘組。此外，本次乘組中亦將有一名航天員挑戰為期一年的「超長待機」太空駐留任務。

這項長達一年的太空駐留試驗，主要承載着三大科學與戰略目的，包括「實施中國首個太空人體研究計劃；驗證航天員在長期飛行狀態下的健康保障能力；為空間科學項目和相關技術驗證，提供更具延續性的長期研究機遇。」

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作為中國空間站應用與發展階段的第7次載人飛行、同時也是載人航天工程的第40次飛行任務，神舟二十三號的核心任務是與正在軌道上的神舟二十一號乘組完成「在軌輪換」。隨後，乘組將繼續開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行艙外載荷和設施設備的安裝與回收，並持續開展科普教育、公益活動及空間搭載試驗，以發揮空間站的綜合應用效益。