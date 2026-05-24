神舟二十三號｜新批次飛船大幅升級改造　加固舷窗提升安全可靠性

首位港產女太空人黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務乘組，將於周日（24日）晚上升空，她將作為載荷專家前往中國空間站執行歷史性任務。



作為新批次的第二艘飛船，神舟二十三號將有哪些改進？承擔什麼樣的任務？據《央視新聞》報道，神舟二十三號屬於空間站階段第三批次飛船，在原有成熟技術的基礎上進行了多維度技術升級，不僅大幅優化了人機交互界面並拓展艙內空間，亦顯著縮短了交會對接與返回的時長，安全性與可靠性均獲得全面提升。



據央視新聞報道，神舟二十三號首先對返回艙儀表系統完成了大幅升級，優化了人機交互界面，使視覺效果更清晰友好。與此同時，飛船通過儀表板小型化改造，成功為返回艙騰出了更多下行載荷安裝空間。報道指，飛船在保持原有三艙構型的基礎上，進一步提升了空間利用率，這將為航天員留出更充裕的工作與活動空間。

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

中國航天科技集團專家李喆表示，神舟二十三號屬於空間站階段第三批次飛船。相比之前的飛船，它的載荷運輸能力有了很大提升，交會對接和返回的時長相比之前有了大幅縮減，飛船也進行了一些優化改進設計，可靠性、安全性得到了全面提升。

此外，在飛行控制與適配能力方面，神舟二十三號同樣展現了更高的效率與可靠性，飛船沿用並優化了3.5小時快速交會對接方案。其對接機構已升級為「剛柔並濟」的受控阻尼緩沖系統，可適應不同噸位、不同初始條件的對接工況，令對接的適應範圍、成功率和可靠性都大幅提升。

新批次飛船亦支持任務彈性化調整，保證飛船在常態下執行載人任務，但在應急情況下，可切換為貨運平台，配合天舟貨運飛船所構建的雙軌物資保障體系。同時，飛船內部已預留接口，可兼容國際合作載荷，以適配後續國際訪客進入空間站的任務調度需求。

中國航天科技集團專家李喆。

神舟二十乘組原本按計劃去年11月5日返回地球，但載人飛船懷疑被太空微小碎片撞擊，舷窗玻璃出現細微裂紋，需要推遲返回，最終在11月14日乘坐神舟二十一號飛船返回地球。本次飛船在安全防護上作出了相應優化。李喆透露：「在上次神舟二十號發生舷窗問題以後，我們對舷窗進行了改進加固，確保能夠載人安全返回。」

李喆進一步表示，團隊亦提出了許多新的質量控制措施，旨在確保操作過程、研制過程以及實驗過程中的各項工作都能做到位，從而百分之百保證飛船的安全可靠。