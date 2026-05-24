神舟二十三號│黎家盈的隊友：朱楊柱2次飛天　張志遠原為戰鬥機師

中國官方宣佈，神舟二十三號載人飛船瞄準5月24日晚上11時08分發射，飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，其中，朱楊柱擔任指令長。3名航天員分別為航天飛行工程師、航天駕駛員、載荷專家，覆蓋中國現役3種航天員類型。



在這之中，神舟二十三號任務是航天員朱楊柱第二次出征太空，他亦是中國首位擔任指令長的航天飛行工程師，而作為神舟二十三號航天駕駛員張志遠則迎來自己的首飛任務。



神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

神舟二十三號航天員黎家盈、朱楊柱、張志遠與記者見面。（香港01直播截圖）

中國官方宣佈，神舟二十三號載人飛船瞄準北京時間5月24日23時08分發射。（中國航天報）

航天飛行工程師朱楊柱晉升指令長二次飛天

公開資料顯示，朱楊柱籍貫江蘇沛縣，是中國人民解放軍航天員大隊三級航天員，擁有陸軍上校軍銜。他曾任航天工程大學副教授。2020年9月，作為航天飛行工程師入選中國第三批航天員並於2023年5月執行神舟十六號載人飛行任務。

神舟二十三號航天員，航天飛行工程師朱楊柱。（新華社）

神舟二十三號任務是航天員朱楊柱第二次出征太空，2023年，朱楊柱曾參與神舟十六號任務，並成為首位出艙航天飛行工程師。與神舟十六號首次飛行不同，這一次，他的身份從02航天飛行工程師轉變為了01指令長。他不僅是中國第三批航天員中的首位指令長，同時也是首位航天飛行工程師擔任的指令長。

延伸閱讀：神十六乘組完成首次出艙 朱楊柱成中國首個出艙航天飛行工程師

神舟二十三號任務是航天員朱楊柱第二次出征太空。2023年，朱楊柱曾參與神舟十六號任務，並成為首位出艙航天飛行工程師，圖為神舟十六號航天員朱楊柱出艙。（新華社）

朱楊柱對即將到來的任務充滿了信心。在5月23日的媒體見面會上，他直言：「作為指令長，我想得最多的，是該如何做好各項準備，如何帶領團隊『零失誤、零差錯』地圓滿完成飛行任務。」

+ 2

盛讚黎家盈聰慧堅韌

針對任務準備，朱楊柱表示，他們着重從提升團隊能力和飛行品質上下大功夫，練相容、練配合、練習慣、練方法，在乘組配合上做到1+1+1=1，在技術能力上實現1+1+1>3。

朱楊柱亦在媒體見面會上介紹同乘組隊友，他表示，張志遠是自己同批入隊的隊友，性格沉穩內斂又不失幽默，做事踏實謹慎、勤勤懇懇。黎家盈作為來自香港的第四批隊友，融入團隊很快，角色轉換也很快，細心樂觀、聰慧堅韌。

神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。（中國載人航天）

空軍飛官張志遠迎首飛：將家信帶上太空 期待為孩子種下科學的種子

作為神舟二十三號駕駛員的張志遠同為中國第三批航天員，神舟二十三號載人飛行任務是他首次「出差」。

神舟二十三號航天員，航天駕駛員張志遠。（新華社）

公開資料顯示，張志遠籍貫甘肅白銀，是中國人民解放軍航天員大隊三級航天員，擁有空軍上校軍銜。他曾任空軍航空兵某部一級飛行員。2020年9月，作為航天駕駛員入選為中國第三批航天員。

作為戰鬥機飛行員，張志遠曾多次參與演習和重大任務，這些經歷也為他後來轉型成為航天員埋下了伏筆。在見面會上，即將首次飛行的航天員張志遠說：「從有夢到圓夢，是一條用信念和堅持鋪就的漫長征途。」

神舟二十三號航天員張志遠與記者見面。（香港01直播截圖）

張志遠透露，自己帶了一些家信出征。「每一封信都寫滿了父母、妻子的祝福和孩子的疑問。他直言，他非常期待在空間站裡打開它們，在繁忙的間隙和特殊的節日裏收到這份祝福，親身領略了太空的奧秘後再來解答孩子們的疑問，為他們種下一顆科學的種子，在未來茁壯成長」。

值得注意的是，張志遠首次參加太空出差任務，除了作為駕駛員的本職工作，他還要負責空間生命科學與人體研究的相關數據記錄。

張志遠首次參加太空出差任務，除了作為駕駛員的本職工作，他還要負責空間生命科學與人體研究的相關數據記錄。圖為神舟二十三號太空人乘組地面訓練畫面。（中國載人航天）

張志遠表示，我覺得我在乘組中擔負的是繼承和發展。對我個人來說，積極配合地面人員把自己的身體狀況和相應變化真實客觀地反映給他們，為他們的科學研究帶來更直觀的數據和成果。