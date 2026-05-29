訊飛AI眼鏡亮相BEYOND Expo2026　主打全場景翻譯及GlassClaw助理

5月28日，科大訊飛在澳門BEYOND Expo 2026上，正式發布全新「訊飛AI眼鏡」，展示了AI從數字走向物理世界的可穿戴終端新形態。

這款智能眼鏡定位為「眼前的超級AI助理」，主打40克超輕機身、全場景翻譯、多模態降噪及GlassClaw AI助理四項核心能力。



科大訊飛將AI能力進入可穿戴終端後的使用體驗帶到BEYOND Expo 2026現場。訊飛AI眼鏡由科大訊飛自主設計、研發和生產，以「眼前的超級AI助理」為產品定位，面向跨語言溝通、商務辦公、會議協作和出行交流等需求，集中展示AI翻譯、智能穿戴和多模態交互在真實使用中的具體形態。

科大訊飛AI眼鏡亮相BEYOND Expo 2026。（36氪）

科大訊飛穿戴設備業務部總經理林會杰在發布會上介紹，經歷多年探索後，智能眼鏡行業的關鍵問題已經從「它是主機還是配件」轉向「它能為用戶解決什麼核心問題」。眼鏡是人體天然入口和全模態傳感器，當它與多模態理解、推理和長時間任務執行能力結合，便不再只是手機的延伸，而是可以在用戶眼前持續提供協助的AI終端。

「訊飛AI眼鏡」主打40克超輕機身、全場景翻譯、多模態降噪及GlassClaw AI助理四項核心能力。（36氪）

據介紹，訊飛AI眼鏡採用全貼合樹脂衍射光波導鏡片、航空級鎂鋁合金鏡架和定製化微型光機模組，機身只有40克重。

訊飛AI眼鏡擁有全場景翻譯體系，覆蓋了同聲傳譯、面對面翻譯、線上同傳、通話翻譯和視覺翻譯，支持122種語言實時互譯。

「訊飛AI眼鏡」主打40克超輕機身、全場景翻譯、多模態降噪及GlassClaw AI助理四項核心能力。（36氪）

針對展會、會議、商圈等複雜開放聲場，訊飛AI眼鏡搭載多模態降噪系統，並引入唇動識別能力，還面向登台演講、商務匯報和採訪提問等需求提供智能提詞功能，提詞內容可根據發言者語速自動滾動，配套的智能充電膠囊也可作為實體遙控器使用。

在AI助理能力上，GlassClaw進一步將訊飛AI眼鏡從翻譯工具延伸至信息記錄、內容整理和任務處理。