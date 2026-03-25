AI發展重心正式轉向亞洲　博鰲報告：中國AI規模化落地已成形

2026年博鰲亞洲論壇年會3月24日揭幕，主辦方在開幕前發布《亞洲經濟前景及一體化進程2026年度報告》，指出全球AI發展重心正由歐美轉向亞洲，其中中國已形成完整產業鏈與規模化落地能力，成為區域發展的重要代表經濟體。



內媒《澎湃新聞》報道，報告指出，亞洲經濟體憑藉龐大的數字人口、豐富應用場景以及政策支持，正逐步由AI技術的追隨者轉變為引領者，並呈現出「梯隊並存、差異化發展、合作潛力大」的整體結構特徵。

今年是博鰲亞洲論壇25周年，行政長官李家超3月24日赴海南出席年會分論壇「全球自由貿易港發展論壇」。

在不同發展類型方面，報告將中國列為領先型代表，指出其已具備從技術研發到實際應用的完整鏈條，並具備規模化落地能力；日本與韓國則聚焦於高端製造及工業自動化；新加坡被歸類為應用示範型，強調治理與平台功能；印度與印尼等新興經濟體則以市場規模及多元應用場景作為主要突破口。

報告進一步提出，亞洲未來可透過建構「亞洲智能一體化」發展路徑，整合區域內的技術、市場與治理優勢，核心在於建立具彈性與前瞻性的合作機制，包括規則互認、政策互信與優勢互補，以提升整體競爭力。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

在具體合作方向上，報告建議推動多個關鍵領域的協同發展，包括智能製造與工業AI、智能城市與公共服務AI、金融科技與數位經濟，以及醫療健康與生命科學等。

此外，報告亦強調，亞洲要實現長期發展，仍須加強人才培育與跨區流動機制，完善知識累積與循環體系，同時推進技術研發與應用平台建設，並在資料安全、標準互認、供應鏈保障與治理倫理等方面深化跨國合作。

整體而言，該報告顯示，隨著AI技術與應用持續擴展，亞洲正逐步由全球科技競爭的後發者轉向主導力量，區域內合作與制度建設將成為下一階段發展關鍵。