用｢VR+紅色｣參與重走長征路　網龍董事長：要對得起這個時代

為紀念紅軍長征勝利90周年，5月27日，粵港澳大灣區媒體聯盟重走長征路系列主題活動在江西于都啟動。香港上司公司網龍網絡公司也攜「VR+紅色」亮相活動，讓紅色文化更加煥發新時代生命力。



紅軍長征出發地。（香港01記者 攝）

網龍網絡公司創始人兼董事長劉德建表示，其外公是1929入黨的老黨員，「從外公那一代『讓國家好起來』，到我們這一代『用科技報國』，我認為這是一種精神傳承。參與『重走長征路』，既是對以我外公為代表的那一代人的致敬，也希望能讓更多人銘記這段歷史。」

網龍網絡公司創始人兼董事長劉德建。（主辦發提供）

劉德建認為，長征精神的核心是堅持。即使面對再大的困難，也不放棄、不退縮。今天的企業亦是如此，無論是創業、轉型還是出海，總會遇到各種各樣的困難。只要方向正確，再難的路也得走下去。

長征渡口。（香港01記者 攝）

他期望，大灣區青年記住歷史，擁抱未來，走好自己的長征路。「每個人都有自己的使命，不用跟別人比，但一定要對得起自己、對得起這個時代。如果外公看到今天的中國，看到年輕人有這麼多機會、這麼多選擇，他一定會說，當年的苦沒有白吃。」