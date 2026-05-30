01瑞金直擊｜訪昔日｢人民大會堂｣　揭葉坪舊址炸彈掛樹上之謎

5月29日，《香港01》記者隨團到江西瑞金參訪。江西瑞金被稱為共和國的搖籃，也是中央紅軍出征地。在瑞金，記者到中華蘇維埃共和國臨時中央政府大禮堂參訪，這裏也被譽為「當年的人民大會堂」。



而在中華蘇維埃共和國臨時中央政府的誕生地葉坪舊址，有一個奇特的景觀：一顆卡在樹枝上的炸彈。原來當年毛澤東在此辦公時，曾有一顆國民黨的炸彈落在附近，但恰好卡在樹枝中，沒有落地爆炸，毛澤東安然無恙。



中華蘇維埃共和國臨時中央政府大禮堂。（盛昀 攝）

港澳青年行長征第一山

上世紀20年代末30年代初，毛澤東、朱德、周恩來等人，在以瑞金為中心的贛南、閩西大地上建立了中央革命根據地，創建了中華蘇維埃共和國。

講解員劉曦在雲山古寺講解。（盛昀 攝）

瑞金雲石山被稱為「長征第一山」，中央紅軍長征決策和出發重點展示園如今就坐落在山腳下。

講解員劉曦介紹，瑞金有4張名片，分別是紅色故都、共和國搖籃、中央紅軍長征出發地和人民代表大會制度的發源地。前段時間有港澳青年到長征第一山重走了長征路，體驗長征游。「上次大概有200多人港澳青年來到這裏。他們先是沿着建都到長征的路線，也就是從葉坪參觀，然後到紅井，再到雲石山。」

雲山古寺。（盛昀 攝）

「當年的人民大會堂」長什麼樣子？

中華蘇維埃共和國臨時中央政府大禮堂被譽為「當年的人民大會堂」，坐落於瑞金沙洲壩鎮。禮堂從高空俯瞰形似紅軍的八角帽。1934年，第二次全國蘇維埃代表大會在這裏召開。

中華蘇維埃共和國臨時中央政府大禮堂。（盛昀 攝）

中華蘇維埃共和國臨時中央政府大禮堂。（盛昀 攝）

中華蘇維埃共和國臨時中央政府大禮堂。（盛昀 攝）

在二蘇大會址禮堂前，記者遇到了西藏農牧大學副教授瓊達，她對《香港01》記者介紹，他們一行人是從西藏遠道而來江西重溫革命歷史。她表示，在過程中聽說了許多革命故事：「尤其是我們婦女同志為革命付出很多努力，甚至不惜犧牲生命，這類故事對我觸動非常大。

西藏農牧大學副教授瓊達。（盛昀 攝）

她稱，現代條件已經很好了，不需要像長征再經歷那麼多的艱苦，所以更要做好本職工作，幫助更多需要幫助的人。

被稱為世界上飲用人最多的一口水井

在瑞金紅井遊覽區，記者見到大片農田，再向內走便有一口井，豎有寫着「吃水不忘挖井人」的標語，這也是內地小學課本中一篇著名課文的來源。據介紹，曾經的沙洲壩是一個乾旱缺水的地方，1933年，中華蘇維埃臨時中央政府遷沙洲壩，毛澤東發現民眾在喝池塘中的髒水，便在9月領頭為民眾挖了這口井。

講解員稱，據不完全統計，紅井從開挖到現在，已有1000多萬人飲用過紅井水，是世界上飲用人最多的一口水井。

毛澤東帶領民眾開挖的紅井。（盛昀 攝）

紅井附近是農田。（盛昀 攝）

當地紅軍後代劉瓊林在紅井接受《香港01》採訪時表示，他的爺爺和奶奶都是蘇區老幹部，紅軍長征之後，爺爺他便留下來躲在山裏打游擊。

他特別提到，在蘇區，紅軍都不會到老百姓家裏居住，而是在大樟樹下或者寺廟、祠堂中駐紮。紅軍長征的時候，瑞金生活還很貧窮，但挨家挨戶給士兵們送毛芋和紅薯。「我們現在生活都好起來了，每家都達到了小康生活。」

當地紅軍後代劉瓊林。（盛昀 攝）

葉坪革命舊址群見證驚險歷史

葉坪革命舊址群位於瑞金市葉坪鄉葉坪村，是中華蘇維埃共和國臨時中央政府的誕生地。舊址中一顆掛在樹上的炸彈令人印象深刻。原來，1933年毛澤東在葉坪村生活，在住房辦公時，曾有一顆國民黨的炸彈落在附近，但恰好卡在樹枝中沒有落地爆炸，毛澤東安然無恙。現掛在樹上的炸彈為仿製品。

舊址中一顆掛在樹上的炸彈令人印象深刻。（盛昀 攝）

葉坪革命舊址群位於瑞金市葉坪鄉葉坪村，是中華蘇維埃共和國臨時中央政府的誕生地。（盛昀 攝）

葉坪革命舊址群位於瑞金市葉坪鄉葉坪村，是中華蘇維埃共和國臨時中央政府的誕生地。（盛昀 攝）

舊址附近蔬菜基地負責人：帶動鄉村勞動力

位於葉坪舊址附近的百晟農業蔬菜基地負責人表示，他們在2020年來到江西瑞金建廠，這幾年瑞金變化很大。老闆表示，瑞金當地土地和人力資源豐富，同時交通區位優勢也比較明顯，所以把這裏選做了南方的據點。該基地負責人還介紹，他們公司是粵港澳大灣區的菜籃子基地，蔬菜會銷往深圳、廣州等地。

百晟農業蔬菜基地。（盛昀 攝）

百晟農業蔬菜基地負責人。（盛昀 攝）

該基地一日大概需要約200多人勞動力，老闆說：「帶動這邊一些留守在家裏的剩餘勞動力，也可以實現增收，不用去外面，家裏又可以照顧得到，又可以多一份收入。」