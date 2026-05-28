01江西直擊｜于都訪毛澤東舊居　學編草鞋、重走長征行山路

江西于都縣是紅軍萬里長征集結出發地，5月27日，《香港01》記者來到城中毛澤東舊居何屋探訪，在民宿博物館觀看了「于都表嫂」的編織草鞋演示。今日（5月28日），記者又來到紅軍小鎮，體驗紅軍長征的行山路線。



毛澤東舊居何屋。（盛昀 攝）

毛澤東舊居何屋。（盛昀 攝）

改變中國革命的「神秘小屋」

據介紹，于都城中的何屋是一棟清末建築。1934年7月，中央革命根據地在于都縣城成立了贛南省蘇維埃政府，其地址就設在何屋。9月中旬，毛澤東從瑞金來到于都，住在何屋東廂房。

講解員介紹，這座小屋被作家鐵凝稱為「陽光小屋」，也是軍事歷史學家金一南所說的「改變中國革命命運的神秘小屋」。

毛澤東舊居何屋。（盛昀 攝）

毛澤東舊居何屋。（盛昀 攝）

民宿博物館學習編草鞋

參觀完于都的長征源民俗博物館後，講解員介紹，平日有遊客到來時會專門體驗編草鞋，有時候還會買一雙，親自穿着走一段。

「于都表嫂」黃檢英也為記者一行人展示了如何編草鞋，她強調：「編草鞋其實沒有多少技巧，就是要有耐心。把稻草搓結實，就這樣一行一行地編過去。」同時編草鞋還會使用到壓線板，讓稻草之間更緊密。在編織的過程中黃檢英提到，于都的百姓曾為長征的紅軍編織了很多草鞋，「當年是20萬雙草鞋贈送出去。」

「于都表嫂」展示編草鞋。（盛昀 攝）

重走長征行山路

1934年，曾有3.5萬名紅軍踏着于都縣通往安遠、信豐古驛道的祁祿山段山路，留下一條紅軍長征小道。黨史專家石仲泉曾在實地考察後稱讚，這是迄今為止長征沿線保存最為完整、最原生態的紅軍長征小道。

5月28日下午，剛剛下過暴雨，記者一行人來到于都縣祁祿山鎮，從金沙橋出發，實地體驗長征小道，行至登賢橋。講解員分享，有遊客會穿上草鞋來體驗走長征山路。