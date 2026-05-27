長征90周年｜探訪長征起點于都 紅軍後代：港學子聽故事曾流淚

為紀念紅軍長征勝利90周年，5月27日，粵港澳大灣區媒體聯盟重走長征路系列主題採訪活動在江西于都正式啟動。



長征渡口情景劇《告別》。（盛昀攝）

江西省省委常委盧小青發表致辭表示，江西與粵港澳大灣區山水相連、人緣相親、商流相通，歷來交往密切、共榮共生。現已形成全方位對接、深層次融合、高質量協同的發展新格局。

江西省省委常委盧小青發表致辭。（盛昀攝）

此次粵港澳大灣區媒體重走長征路·江西行聯合採訪活動，正是傳承紅色基因，弘揚長征精神，深化江西與大灣區交流合作的又一次生動實踐。希望可以讓革命老區的奮進足音與大灣區的開放浪潮同頻共振、交相輝映。

紅軍後人：希望可以讓香港學子厚植家國情懷

中央紅軍長征出發紀念館，是目前全國唯一一處展示中央紅軍長征出發歷史的專題性紀念館。

紀念館講解員鐘敏是一名紅軍後代，據她介紹，于都處處都是紅色舊址，家家都是紅軍後代，「作為一名紅軍後代，講好紅色故事，傳承紅色基因，就是我們的新長征。」

紀念館講解員鐘敏是一名紅軍後代，據她介紹，于都處處都是紅色舊址，家家都是紅軍後代。（盛昀攝）

鐘女士憶述，這幾年也接待過不少的港澳團隊，她的同事一次在為香港的孩子們講長征中《媽媽的馬燈》的故事的時候，孩子和老師們都流淚了，希望可以用紅色故事，讓孩子們厚植家國情懷。

遊客：參觀後更有感觸

在中央紅軍出發紀念館，正在參觀學習陳小姐介紹，她來自贛州市石城縣，自己也是一名講解員，在參觀紀念館後，她表示：「對長征的很多細節更有感觸，也會在以後的生活學習中，以長征精神激勵自己。」

陳小姐還提到，恰逢長征九十週年，她相信會有很多人陸續關注長征，以中央紅軍長征出發紀念館為例，「每天都有很多人、很多團隊來參觀，因為它的意義很不一樣，很特殊」。