01于都直擊｜富硒菜、蘭花等供港　老闆爆料：港人買花愛素雅品種

位於江西于都的蘭花小鎮不僅是全國最大的單體蘭花基地之一，也是一個旅遊景點。總經理劉志高對《香港01》記者介紹，該景區每年接待幾千名香港客人，同時該基地每年也會向香港出售約百萬株蘭花。



在于都縣梓山鎮，長者孫觀發向記者介紹，該村的富硒產品遠銷香港、澳門等地，很受歡迎。當地蔬菜基地還獲得了深圳頒發的「深圳農場」稱號。



江西蘭花小鎮。（盛昀 攝）

于都縣梓山鎮蔬菜基地。（盛昀 攝）

蘭花百萬株供港 老闆：港人喜歡素雅品種

位於江西于都的蘭花小鎮，是全國最大的單體蘭花基地之一。鑫悅生態農業公司總經理劉志高向《香港01》記者介紹，他是廣東梅州人，2018年開始，他們公司在江西于都建造了3000畝的生產基地，同時開辦酒店發展文旅板塊。公司80%的員工都是本地人，在高峰時期能提供2000個就業崗位。

江西蘭花小鎮。（盛昀 攝）

鑫悅生態農業公司總經理劉志高。（盛昀 攝）

劉志高介紹，他們每年產量可以達到3600萬株，年銷售額在3個億（人民幣）左右，主要以內地市場為主，但也銷往澳門和香港或東南亞。

總經理介紹，港澳消費者主要喜歡蝴蝶蘭等，春節是廣東年宵花的消費旺季，也是洋蘭銷售的最高峰。該公司每年約有100萬株蘭花銷往香港或經香港出口。劉志高還分享到，港澳消費者喜歡花色偏紫、帶有奇特花紋的風格素雅的花，而內地消費者更喜歡大紅色的喜慶花卉。

江西蘭花小鎮。（盛昀 攝）

蘭花小鎮。（盛昀 攝）

在文旅方面，總經理稱香港客人到當地，蘭花小鎮是必來的景點。據他們統計，每年大概有幾千名香港客人到蘭花小鎮旅遊，人數還在逐年增長。

經理還提到，在中國老齡化的情況下，會有更多退休人士會選擇養殖花卉，給人帶來心靈寄託。而白領也喜歡在辦公桌上放綠植或者花卉。他最後表示，對花卉市場的前景非常看好，因為花卉代表了對美好生活的嚮往，可以給人提供情緒價值，所以銷量肯定越來越大。

江西蘭花小鎮。（盛昀 攝）

江西蘭花小鎮。（盛昀 攝）

孫觀發老人：村中產品遠銷港澳，很受歡迎

在于都縣梓山鎮，建有富硒蔬菜基地1萬餘畝、富硒油茶基地1萬餘畝和富硒臍橙基地1萬餘畝，產品遠銷粵港澳大灣區等地，還獲得了深圳頒發的「深圳農場」稱號。

于都縣梓山鎮蔬菜基地。（盛昀 攝）

蔬菜基地中摘辣椒的婦女。（盛昀 攝）

梓山鎮潭頭村長者孫觀發對《香港01》記者介紹，他們辦起了旅遊合作社把土地流轉出去，村民可以分得租金。「老百姓也可以在家門口就業，一般五六十歲在家的，都能賺錢。」他還說，以前長者在家沒有收入，要靠子女給錢，現在一個月有幾千塊，還可以把錢給孩子支持他們創業。

孫觀發老人。（盛昀 攝）

梓山鎮潭頭村（盛昀 攝）

孫觀發驕傲地介紹，他們村的富硒產品名聲很響，遠銷香港、澳門等地，很受歡迎。老人家的民宿生意也不錯，一個月可以賺四五千塊錢，「生意還不錯，全國各地的遊客都有，特別是節假日，大學生很多來我這裏住。」