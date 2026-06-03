中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏被查 曾為王岐山大秘
撰文：許祺安
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中共中央紀委國家監委2日通報，中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
曾為《金融反腐論》撰稿
公開資料顯示，黎曉宏生於1953年3月，籍貫湖北，1969年參加工作。他曾任北京市政府黨組成員、秘書長，北京市政府辦公廳黨組書記、主任，北京市政協副主席，中國證券監督管理委員會紀委書記、黨委委員等職。
2013年，黎曉宏任中央巡視工作領導小組辦公室主任。該辦公室是中央巡視工作領導小組的日常辦事機構，設在中央紀律檢查委員會。
據悉，在前國家副主席王岐山擔任北京市市長期間，黎曉宏就出任北京市政府秘書長、辦公廳主任，被外界視為王岐山政治大秘。
此外，黎曉宏曾和被視為王岐山「大管家」的董宏擔任總撰稿，出版《金融反腐論》一書。該書內容簡介稱，「本書是關於金融領域反腐理論和實踐的專著。通過多學科研究理論，深入分析了腐敗的定義、機理、文化及體制因素」。
值得注意的是，董宏於2020年被查落馬，經查因受賄逾4.6億元人民幣，於2022年被判處死緩。而隨着黎曉宏被查，《金融反腐論》2名總撰稿雙雙落馬。
近年來王岐山核心幕僚頻「落馬」
近年王岐山有多名「大秘」被查，除了前文提到的判死緩的董宏，據此前報道，2024年，招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇因非法收受財物折合人民幣共計2.1億餘元，以內幕信息從事證券交易活動非法獲利2.9億餘元人民幣，被判處死緩。
田惠宇在王岐山執掌建設銀行時期擔任其秘書，並參與成立中金公司工作，後來擔任招商銀行行長。
此外，今年3月落馬的國家金融監督管理總局副局長周亮，從上世紀九十年代隨王岐山南下廣東，出任常務副省長整頓金融秩序。自此周亮就開始跟隨王左右，伴隨王至海南省委書記、北京市長、國務院副總理以及中紀委書記。周亮曾任中紀委副秘書長、組織部部長。
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