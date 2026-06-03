中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏被查　曾為王岐山大秘

中共中央紀委國家監委2日通報，中央巡視工作領導小組辦公室原主任黎曉宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



黎曉宏 。 (新華網)

曾為《金融反腐論》撰稿

公開資料顯示，黎曉宏生於1953年3月，籍貫湖北，1969年參加工作。他曾任北京市政府黨組成員、秘書長，北京市政府辦公廳黨組書記、主任，北京市政協副主席，中國證券監督管理委員會紀委書記、黨委委員等職。

2013年，黎曉宏任中央巡視工作領導小組辦公室主任。該辦公室是中央巡視工作領導小組的日常辦事機構，設在中央紀律檢查委員會。

黎曉宏。（北京市政協網）

據悉，在前國家副主席王岐山擔任北京市市長期間，黎曉宏就出任北京市政府秘書長、辦公廳主任，被外界視為王岐山政治大秘。

此外，黎曉宏曾和被視為王岐山「大管家」的董宏擔任總撰稿，出版《金融反腐論》一書。該書內容簡介稱，「本書是關於金融領域反腐理論和實踐的專著。通過多學科研究理論，深入分析了腐敗的定義、機理、文化及體制因素」。

由前中央巡視工作領導小組辦公室主任黎曉宏與前中央巡視組副部級巡視專員董宏擔任總撰稿的《金融反腐論》已遭下架。（微博截圖）

值得注意的是，董宏於2020年被查落馬，經查因受賄逾4.6億元人民幣，於2022年被判處死緩。而隨着黎曉宏被查，《金融反腐論》2名總撰稿雙雙落馬。

2021年8月26日，董宏庭審現場畫面。（青島中院）

近年來王岐山核心幕僚頻「落馬」

2022年1月13日，時任國家副主席王岐山在北京釣魚台國賓館視頻會見法國總統外事顧問博納。（資料圖片）

近年王岐山有多名「大秘」被查，除了前文提到的判死緩的董宏，據此前報道，2024年，招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇因非法收受財物折合人民幣共計2.1億餘元，以內幕信息從事證券交易活動非法獲利2.9億餘元人民幣，被判處死緩。

田惠宇在王岐山執掌建設銀行時期擔任其秘書，並參與成立中金公司工作，後來擔任招商銀行行長。

招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇。（資料圖片）

此外，今年3月落馬的國家金融監督管理總局副局長周亮，從上世紀九十年代隨王岐山南下廣東，出任常務副省長整頓金融秩序。自此周亮就開始跟隨王左右，伴隨王至海南省委書記、北京市長、國務院副總理以及中紀委書記。周亮曾任中紀委副秘書長、組織部部長。