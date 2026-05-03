南開大學院長遭實名舉報論文學術造假　校方回應：已啟動調查程序

4月30日，B站一名教育科普博主「耿同學講故事」實名舉報南開大學生命科學學院院長陳佺在《自然》（Nature）子刊所發論文涉嫌嚴重學術造假。5月1日，南開大學回應，第一時間成立調查組，啟動調查程序，將根據調查情況嚴肅認真處理。



B站一名教育科普博主「耿同學講故事」實名舉報南開大學生命科學學院院長陳佺在《自然》（Nature）子刊所發論文涉嫌嚴重學術造假。（bilibili）

B站一名教育科普博主「耿同學講故事」實名舉報南開大學生命科學學院院長陳佺在《自然》（Nature）子刊所發論文涉嫌嚴重學術造假。（bilibili）

綜合內媒《大院新聞》等報道，「耿同學講故事」發布影片，稱南開大學生命科學學院院長官網主頁列出的代表作，發表在《自然》子刊的論文，涉嫌嚴重學術造假，且浪費國家大量科研經費。

他指出，論文補充材料中，延伸圖6B與6C的64組實驗數據小數點後兩位完全一致，違反生物實驗隨機性規律。此外，還有對照實驗數據呈現完美鏡相對稱，部份數據標準差為零或恆定值的問題。據悉，此篇論文早前在學術網站Pubpeer被質疑數據異常。

5月1日，南開大學發佈情況說明。（南開大學官網）

5月1日，南開大學發佈情況說明，指對陳佺相關論文數據存疑的反映，學校高度重視，第一時間成立調查組，啟動調查程序。學校對違背科研誠信行為堅持「零容忍」，堅決抵制學術不端行為，將根據調查情況嚴肅認真處理。感謝社會各界的關心與監督。

陳佺公開資料。（南開大學官網）

據公開資料顯示，陳佺是南開大學生命科學學院講席教授，院長，是1999中國科學院「百人計劃」引進人才，國家 「傑出青年基金」，教育部「長江學者」計劃、談家楨生命科學創新獎和全國優秀科技工作者稱號獲得者。曾任生物膜和膜工程國家重點實驗室主任和藥物化學生物學全國重點實驗室主任。