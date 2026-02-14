被學生舉報學術不端侵佔經費兼發表親日言論　四川大學教師遭處分

近日，四川大學多名在讀研究生聯合舉報該校教師王竹卿學術不端、侵佔經費、師德失範等，並製作長達83頁的PDF材料作為依據。王竹卿更被指經常親日內容，並會辱罵恐嚇學生。四川大學對此成立了工作專班，並在周六（14日）發布相關問題調查處理的情況通報，指王竹卿存在偽造、篡改實驗研究數據，違規重覆發表，不當署名的科研失信行為，學校決定給予降低崗位等級處分。



在舉報材料中，學生們揭發，王竹卿一家人都擁有日本的永居權，他還經常在群組發表明顯的親日內容，甚至鼓勵日台合作。學術方面，他曾逼迫自己帶的研究生在數據上作假，以此來騙取國家下撥的研究經費。若有學生不合作，他更會辱罵恐嚇。教學方面，王竹卿還用延畢、行業封殺來威嚇反對他的學生，強迫學生們在甲醛超標的場地工作。

周六，四川大學通報，針對該校教師王竹卿相關問題的反映，學校高度重視，組建工作專班，通過與師生訪談核實、專家深度查閱審讀、項目經費審核等方式，開展全面調查。

經調查，發現王竹卿存在偽造、篡改實驗研究數據，違規重覆發表，不當署名的科研失信行為。反映的28篇論文中，6篇論文存在問題，其中4篇論文存在偽造或篡改圖片數據問題（其中1篇論文還存在圖片重覆發表和不當署名問題），2篇論文存在圖片數據重覆發表問題。此外，在王竹卿發表的其它未被反映的論文中，還發現1篇論文存在圖片重覆發表問題，1篇論文存在不當署名問題。在上述問題論文中，2篇為期刊論文，6篇為會議論文。

王竹卿遭處分。（四川大學）

王竹卿同時存在未履行相關學術會議的服務採購手續，會議結餘經費未交回學校；違規套取科研經費1萬元人民幣；指導研究生的過程中溝通方式失當，與部分學生矛盾突出等問題。

依據《事業單位工作人員處分規定》《高等學校學術不端行為調查處理實施細則》《研究生導師指導行為準則》等及學校相關規定，根據已經查明的事實，學校決定對王竹卿做出如下處理：給予降低崗位等級處分，由特聘研究員降為特聘副研究員；停止研究生招生資格；取消財政性資金支持科技項目等的申請資格5年；對涉及科研失信行為的科研論文、項目等報送有關部門。

學校感謝社會各界的關心與監督，強調將尊重學生意願，對王竹卿指導的學生進行導師調整，做好關心關愛工作。對相關責任單位和責任人進行問責，並舉一反三，進一步加強經費管理，全面強化教師隊伍的科研誠信教育和師德師風建設，堅決維護風清氣正的良好育人環境。