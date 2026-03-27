國際學術會議NeurIPS依美國制裁名單禁投稿　多個中國機構反擊

近日，人工智能（AI）領域國際學術會議NeurIPS（神經信息處理系統大會）在其2026年會議徵稿指南中，依據美國單邊制裁名單，將一批包括中國機構在內的組織排除在投稿範圍之外，被輿論批評是把政治霸權引入學術交流，赤裸裸踐踏學術共同體數百年遵守的合作規則，嚴重扭曲學術公平，嚴重污染學術生態，嚴重阻礙科學進步事業。中國計算機學會、中國科協及中國自動化學會先後表態，其中中國計算機學會鄭重倡議，全國計算機科學家拒絕為NeurIPS提供學術服務；中國科協停止受理學者參加今年NeurIPS會議資助申請；中國自動化學會則指出，鑒於NeurIPS錯誤行為，將其從推薦學術會議目錄中刪除。



NeurIPS是機器學習和計算神經科學領域的國際會議，近日在徵稿通知中禁止受美國制裁機構名單中的部分組織參與投稿，在計算機學術界引發廣泛關注。3月25日，中國計算機學會（CCF）發布聲明稱，對此高度關注並表示堅決反對，並指出，開放、包容、平等、合作是學術交流的核心價值，也是國際學術界公認的基本準則。NeurIPS禁止特定機構投稿，將學術交流政治化，是對學術基本原則的違背。學會敦促NeurIPS正視自身行為對全球學術共同體造成的危害，立即糾正錯誤做法，恢覆所有機構平等的投稿和學術交流權利。

中國計算機學會鄭重倡議，全體中國計算機領域科學家及相關科研工作者拒絕為NeurIPS提供各類學術服務，拒絕向NeurIPS會議進行論文投稿。如果NeurIPS不及時改正錯誤，中國計算機學會將把NeurIPS移出《中國計算機學會推薦國際學術會議和期刊目錄》。

中國計算機學會鄭重倡議，全體中國計算機領域科學家及相關科研工作者拒絕為NeurIPS提供各類學術服務。（中國計算機學會）

26日，中國自動化學會亦發布的聲明指出，近日，NeurIPS的行為將學術交流政治化，違背了開放、包容、平等、合作的學術交流核心價值，也違反了國際學術界公認的基本準則，在自動化、信息與智能科技領域引發廣泛關注與強烈不滿。中國自動化學會對此高度關注並堅決反對。將學術交流與政治掛鉤，是對學術基本原則的嚴重背離，也損害了全球學術共同體的共同利益。中國自動化學會強烈要求NeurIPS正視其行為對全球自動化學術研究造成的危害，立即糾正錯誤做法，恢復所有機構平等的投稿與學術交流權利。

中國自動化學會並發出鄭重倡議：全體自動化、信息與智能科技領域科技工作者及相關機構，自覺拒絕為NeurIPS提供各類學術服務，拒絕向NeurIPS會議進行論文投稿。鑒於NeurIPS的錯誤行為，中國自動化學會將把NeurIPS從《中國自動化學會推薦學術會議目錄》中予以刪除。

中國自動化學會倡議自覺拒絕為NeurIPS提供各類學術服務，拒絕向NeurIPS會議進行論文投稿。（中國自動化學會）

27日，中國科學技術協會則發布聲明，指即日起，中國科協停止受理學者參加2026年NeurIPS會議資助申請，同時，有關申請全部轉至國內相應學術會議資助或者面向尊重中國學者權益、秉持開放合作原則、恪守學術共同體道德、學術影響力卓越的國際會議開放。收錄於本屆NeurIPS會議的論文，作為代表作成果申請中國科協所有項目均不予認可，同時，中國學者有關論文經相應全國學會依據學術規範評價後公正賦予的學術影響力，該會均予承認。