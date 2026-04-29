舉報二手煙變全校公敵！北京研究生投訴上百次遭圍剿「學術路斷」

雖然現時控煙成為現代文明指標，惟推動過程中社會摩擦依然劇烈。近日深圳一名女子在公交站台阻止男子抽煙，雙方爆發激烈爭執，事後雖然官方對抽煙男子處以行政罰款，但在現實生活中，個人拒絕二手煙往往要付出沉重代價。



在北京一所藝術院校，30歲的研究生李迪（化名）就因長年舉報校內二手煙，陷入了被全校「圍剿」的孤島處境，導師婉拒為他寫國內申請博士的推薦信，學術論壇悄悄取消他的參會資格，甚至有網民專門建了針對他的辱罵群。



為了對抗二手煙，李迪甚至有時要被迫戴防毒面具。（鳳凰週刊）

為了對抗二手煙，甚至有時李迪要被迫戴防毒面具。（鳳凰週刊）

因為吸二手煙，李迪幾乎常年鼻塞、頭暈，要靠吃藥應對。（鳳凰週刊）

對抗二手煙的自救：剃頭、海綿塞門縫

據鳳凰周刊報道，30歲的李迪在北京一所藝術類院校讀研。過去兩年，他陸續向不同平台和有關部門投訴校園二手煙問題，多達上百次。

李迪的抗爭並非出於正義感的自大，而是生理上的「走投無路」。他對煙味極度敏感，濃烈時會引發嘔吐、臉紅甚至哮喘。為了躲避無孔不入的煙味，他將頭髮剃成寸頭以防異味附著，在宿舍門縫塞滿海綿條，甚至添置兩部空氣清新機，但不到兩個月，海綿條便被熏成焦黃色。

制度失靈：輔導員約談竟稱「抽煙不違規」

當李迪轉向校方求助，校方的反應令他心寒。輔導員曾將他帶進一間沒有監控的房間，揚言要處分他。校方的理據竟是：學生守則中並不承認吸煙是違規行為。

更有老師私下坦言，2014年北京市和教育部剛出台禁煙規定時曾嘗試執法，但「根本抓不過來」，因為不僅絕大多數學生抽煙，連老師也抽，「學生還能處分，老師誰敢動？」

校內投訴無門，李迪開始頻繁撥打12345市民熱線，兩年來投訴次數高達上百次。然而，這演變成一場「貓捉老鼠」的荒誕劇。每當檢查人員入校，保衛處會先攔截緩衝，物業全體出動撿走煙頭，待檢查員步入教學樓，現場已是「光潔如新」。

管理悖論：滅煙柱竟設在行人必經路口

在不斷的博弈中，李迪看到了諸多政策法規與執行之間的參差。《北京控煙條例》規定，「吸煙區的劃定應當遠離人員密集區域和行人必經的主要通道」。但他發現，學校幾乎每棟建築門口、每個室外垃圾桶旁都配有滅煙柱。

校內雖有禁煙區與吸煙區之分，但滅煙柱往往設在教學樓入口或行人必經通道，導致非吸煙者被迫吸入「合法」的二手煙。相反，建築背面等不影響他人的區域，卻未被標註為吸煙區。

他曾對比國外經驗：日本有全封閉、內置過濾系統的吸煙亭；沙特阿拉伯會根據風向設置站崗。「這不是管理難度問題，是管理邏輯問題。」

因為吸二手煙，李迪幾乎常年鼻塞、頭暈，要靠吃藥應對。（鳳凰週刊）

代價沉重：學術路斷 鼻甲肥大需動手術

兩年的抗爭讓李迪付出慘痛代價。有人拍攝吞雲吐霧的影片來嘲諷他，還有同學扮他穿防護服、戴防毒面具的樣子。衝突最劇烈的一次，一位同樓男生報警控告他在廁所偷拍，侵犯私隱。

最嚴重的打擊則是來自學術前途：導師婉拒為他寫國內博士申請的推薦信，理由是「國內學校都一樣，你還是出國吧」；原本入選的學術論壇，在名單公佈翌日莫名其妙將他撤換。

另外長期吸入二手煙亦摧毀了他的健康。長期鼻炎導致下鼻甲肥大，鼻道被堵死，睡覺只能張口呼吸，更引發磨牙及顳下頜關節紊亂，「臉都磨歪了」。

為了能呼吸一口清淨空氣，他最終決定接受風險極高的鼻甲消融手術，儘管醫生警告術後可能患上導致呼吸困難的「空鼻症」。

煙霧繚繞下的「潛規則」

李迪逐漸意識到，「煙霧是談生意、攢人脈的重要場域。」吸煙在特定圈子中被視為默許的「交際工具」。有女編劇曾向他留言，即使喉嚨劇痛，也必須在劇本會上為導演、製片人逐一遞煙點火；甚至有懷孕輔警在警務室也要被迫吸二手煙。

李迪強調，自己並非聖人，常年的投訴只因身體受不了。

在禁煙令日益完善的香港，規管已延伸至「隨身攜帶電子煙即屬違法」，最高可罰5萬港元及監禁半年。但在許多內地校園與公眾場所，像李迪這樣的「清道夫」，仍在與根深蒂固的二手煙文化及執行偏差，進行一場孤獨且近乎慘烈的搏鬥。