重慶老翁飲農藥　醫護未檢查宣布死亡　家屬見仍有呼吸送醫仍不治

重慶巫山近日爆出一宗醫療爭議事件，一名老翁因服用農藥輕生，救護人員到場後未進行詳細檢查便離開，家屬事後發現老翁仍有呼吸，再度通報送醫搶救，但最終仍於5日不治。事件曝光後引發網友高度關注，當地官方已針對涉事醫護人員立案調查。



急救人員未檢查即宣布死亡

據《南方網》報導，老人因家庭衝突喝農藥，數小時後被家人發現，家人撥打120急救電話。老人家屬稱，急救人員趕來與家人溝通後，沒有進行專業檢查，即宣布老人已死亡，隨後離開。而在家人準備料理老人後事時，發現他還有呼吸，於是第二次撥打120，隨後老人被送醫搶救。 5月5日老人離世。

老翁急診記錄單。（中華網）

巫山縣聯合工作組11日發布通報指出，5月1日下午3時46分，昌泰中醫院接獲通報，指大昌鎮長勝村一名鄒姓老翁疑似因服用農藥中毒。院方於下午4時13分派出救護車及2名醫護人員趕赴現場。

通報指出，當時家屬與鄰居向醫護表示，老翁服藥時間約已4小時，至於服藥量則不清楚。2名醫護向家屬詢問相關情況後，認為自身救治能力有限，隨即自行離開現場，並未將患者送醫。

老人家屬稱，急救人員趕來與家人溝通後，沒有進行專業檢查。（南方網）

家屬發現「仍有呼吸」急送醫仍不治

院方表示，患者在5月1日至5日治療期間，醫院曾多次與家屬溝通病情，並建議盡快接受血液淨化治療，但家屬經商議後均明確拒絕。5月5日晚間8時許，家屬決定放棄治療，並簽署《知情同意書》後自行出院。老翁於當晚8時30分過世。

針對外界質疑醫護人員未妥善檢查便認定患者死亡，巫山縣聯合工作組表示，有關部門已於5月7日，以涉嫌「對需要緊急救治患者不負責任、延誤診治」為由，對昌泰中醫院相關醫護人員立案調查，後續將依法依規嚴肅處理。

巫山縣聯合工作組發佈的情況通報。（新京報）

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