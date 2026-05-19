內地4男赴泰國「考察」集體失蹤半個月　家屬：人或身處緬甸

內地4名男子受朋友邀請前往泰國「考察」後失聯，至今已有半個月，疑似被人監視和控制。5月19日，失聯者家屬繆女士透露，最新的調查得知，失聯4人可能身在緬甸。



失聯者家屬求助。（影片截圖）

5月15日，繆女士在社交平台拍片求助，丈夫與3名朋友於5月3日前往泰國考察項目，原計劃5月12日回程，卻在5月4日早上失聯，截至5月19日已失蹤15天。

《瀟湘晨報》報道，5月19日，繆女士介紹，丈夫沒有因公事出國的經歷，出發前疑收到過考察項目的合約、資料。5月3日，他們一行4人出發前往泰國，丈夫曾向她發過現場環境、位置，還有4人的合照，「一開始正常，後來說行程太趕了要晚上趕路，我擔心有風險他說沒事」。

上車後，同行者曾問司機要去哪裏，對方回覆「去你們工作的地方，由你們的雇主來接」，次日4人同時失聯，最後失聯的位置是緬泰邊境的湄索口岸附近。

繆女士與丈夫的對話紀錄。（瀟湘晨報）

繆女士丈夫最後失聯的位置。（瀟湘晨報）

據此前報道，繆女士的丈夫從事廣告金融類工作，但她不太了解丈夫的工作圈子，亦沒有另外同行3人的聯繫方式。5月10日，她曾接到丈夫的微信來電，對方稱在當地找到工作，但聲音哽咽、情緒壓抑，懷疑其通話被全程監視和控制。

內地4男子赴泰國｢考察｣失聯 疑遭控制曾哽咽報平安

對於有人好奇其丈夫是否在外有大額欠款，繆女士表示，丈夫的公司近幾年業務情況確實不佳，「他本人是很著急」，但據她所知貸款額度並不大。

繆女士又稱，至今不敢和女兒坦言丈夫的情況，「我跟孩子說爸爸出去掙錢了，但孩子應該是知道的，跟老師說爸爸被壞人抓走了」。

失聯者家屬求助。（影片截圖）

繆女士認為，丈夫一行4人遇到的情況並非網上常見的高薪誘騙或免費旅遊陷阱，而是結合他們所在行業，提出有誘惑的項目。

中國駐泰國大使館、泰國警方已與繆女士取得聯繫，在最新的調查中得知，失聯4人可能身在緬甸。雲南昆明市公安官渡分局已對4人被非法拘禁案立案偵查。