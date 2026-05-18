內地4男子赴泰國｢考察｣失聯　疑遭控制曾哽咽報平安

內地4名男子受朋友邀請前往泰國後失聯，疑似被人監視和控制。《紅星新聞》報道，雲南昆明市公安已對4人被非法拘禁案立案偵查。



失聯者家屬求助。（影片截圖）

失聯者家屬。（截圖）

失聯者家屬求助。（影片截圖）

來自雲南官渡繆女士介紹，其丈夫張某和3名朋友受到朋友邀請，於5月3日從昆明飛往泰國。4人均為30歲左右，從事的領域包括廣告直播、餐飲、礦業和金融。按照計劃，一行人將於5月4日出發前往泰國南邦「考察」，並於5月12日回國。

購買的返程機票。（影片截圖）

不過就在5月3日，張某聯繫妻子繆女士，稱對方要求抵達當晚就出發，並被要求上車。半夜時，另有一名同行男子發消息告知親屬稱，對方指行程改變，不去南邦要去清邁。5月4日早上7點多，四人集體失聯。

聊天記錄。（影片截圖）

聊天記錄。（影片截圖）

繆女士介紹稱，失聯前家屬收到的最後信息是其中一人給女朋友發了一處荒郊野外的影片，而丈夫給她發來一個泰國達府旺韶縣的定位。

失聯前最後發送影片。（影片截圖）

聊天記錄。（影片截圖）

5月4日，繆女士報警。昆明市公安局官渡分局立案決定書顯示，該局於5月5日決定對其丈夫等4人被非法拘禁案立案偵查。

立案決定書。（影片截圖）

其中一名失聯男子的女朋友曾在5月9日接到男友的語音通話，「他說人沒事，找到工作了，其他問什麼都說不方便說，聲音明顯很猶豫還有害怕的那種顫抖的感覺。」

5月10日，繆女士也接到了丈夫的微信來電，丈夫也稱在當地找到了工作，但聲音哽咽、情緒壓抑，狀態很反常。通話過程中，背景音頻繁出現陌生人員的低語、催促聲，可清晰地聽到有人提醒「按要求說明情況」，並多次催促「通話時長夠了，儘快掛斷」，繆女士懷疑丈夫通話被全程監視和控制。