中國駐泰國使館籲警惕｢高薪招聘｣陷阱：近期多人被誘騙至境外失聯

5月17日，中國駐泰國大使館發文提醒在泰國中國公民警惕「高薪招聘」陷阱，指近日接到多起領事求助案件，均涉及當事人輕信「高薪工作」等虛假招聘信息，被誘騙至境外後失聯。



2026年4月13日，在泰國曼谷考山路，人們在慶祝潑水節（泰國新年）時玩水嬉戲。

蘇凡納布國際機場。（Gideon Mendel/Corbis via Getty Images）

中國駐泰國大使館文章稱，近日，該館接到多起領事求助案件，均涉及當事人輕信「高薪工作」等虛假招聘信息，被誘騙至境外後失聯。

中國駐泰國使館再次鄭重提醒來泰中國公民，謹防「高薪招聘」「包機票、包食宿」等詐騙陷阱，切勿輕信所謂「輕鬆高薪」的虛假承諾。天下沒有免費的午餐，「天上掉餡餅」往往暗藏風險和代價。

失聯者家屬求助。（影片截圖）

失聯者家屬。（截圖）

請廣大來泰中國公民切實增強安全防範意識，通過正規渠道求職，妥善保護自身人身和財產安全。生命安全重於一切，切勿因一時輕信而令家人親屬擔憂牽掛。

根據《中泰互免持普通護照人員簽證協定》，中國公民赴泰從事工作、學習等活動，須在入境前辦妥相應簽證。未依法辦理相關簽證即從事上述活動的，屬於非法務工或非法居留行為，當事人須承擔相應法律責任。

如來泰中國公民在泰期間人身安全、合法權益受到侵害，請第一時間向當地警方報警，也可由在泰親友或委託他人代為報警，並及時聯繫中國駐泰國使領館尋求協助。