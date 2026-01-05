2026年落馬首虎　前水利部副部長田學斌被查　曾任溫家寶秘書

1月5日，中紀委網站通報2026年貪腐「首虎」，水利部原黨組成員、副部長田學斌因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。有資料顯示，田學斌曾擔任前國務院總理溫家寶的秘書。



公開簡歷顯示，田學斌，1963年12月出生，甘肅省人，1983年7月開始工作，1984年4月加入中國共產黨，全日制大學學歷、工學學士，管理學博士，副研究員。

1992年至2008年期間（29歲至45歲），田學斌曾任中共中央辦公廳、國務院辦公廳秘書，國務院研究室黨組成員，國務院研究室副主任、黨組成員等職。2015年8月任水利部副部長、黨組成員，2024年1月到齡卸任並退休，至此番被查。

水利部原副部長，溫家寶前秘書田學斌被查，成2026年首虎。（百度資源圖）

田學斌曾擔任前國務院總理溫家寶的秘書。河北省阜城縣政協原主席多方如曾在《回憶溫總理視察阜城》一文中，提及田學斌作為總理秘書陪同考察。在2004年的全國人代會上，溫總理曾對甘肅代表團的會寧代表說：「你們會寧是狀元縣，我的秘書也是會寧人。」

2006年4月5日，時任總理溫家寶在「中國－太平洋島國經濟發展合作論壇」發表主旨講話。（新華社）

2025年12月30日，中紀委網站發佈對中華全國總工會原黨組成員張世平的審查通報後，田學斌成為2026年中紀委審查的「首虎」。