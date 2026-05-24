62歲中科院院士周成虎傳被查 與20餘家企業有關聯
撰文：許祺安
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內媒《經濟觀察報》引述多名知情人士消息稱，現年62歲的中國科學院院士、地理學家周成虎，近日被紀委監察機關帶走調查。
周成虎與20餘家企業存在明顯關係，他至少在17家公司擔任或擔任過股東，這些公司主要涉及的領域集中在衛星遙感、地理信息等方面。
《經濟觀察報》引述多位知情人士消息確認，周成虎紀委監察機關帶走調查。其中兩名知情人介紹，2026年4月下旬，周成虎在中國科學院地理科學與資源研究所的辦公室大廳，被湖南省郴州市紀委監委當場帶走。
目前，在中國科學院官網上全體院士名單處搜索「周成虎」顯示結果為0。
周成虎是誰？
周成虎1984年畢業後考入中國科學院地理研究所，先後獲得碩士、博士學位。2013年，49歲的周成虎當選為中國科學院院士，被稱為是「大器早成」。
周成虎的主要研究領域包括空間數據挖掘、地理系統建模、水文水資源及地理信息系統與遙感應用研究。周成虎同行人士介紹，「在比較『窮』的地理學科領域，周成虎所從事的研究領域，卻是經費較為充足、經濟利益比較大的。」
關聯諸多公司
兩位周成虎的同僚介紹，周成虎與他的諸多關聯公司的關係，是此番案發的原因之一。至遲從上個世紀90年代開始，中國開始鼓勵科研人員的創業。
工商檔案信息顯示，周成虎與20餘家企業存在明顯關聯關係，他至少在17家公司擔任或擔任過股東，在19家公司擔任或擔任過高管職務。這些公司主要涉及的領域集中在衛星遙感、地理信息等方面。
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