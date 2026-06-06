近期，有中國公民在瑞典旅行期間因不慎拍攝當地敏感設施遭拘押。今日（6日），中國國家安全部發布安全提示文章，提示中國公民在海外旅行期間勿因打卡留念、隨手記錄，觸碰當地國家安全、隱私保護的相關法律，引發拘押、罰款、遣返等嚴重後果。



近日，中國駐瑞典大使館發布安全提醒，有中國公民在瑞典旅行期間因不慎拍攝當地敏感設施，被瑞典警方拘押。此前，中國駐瑞典大使館也曾就此類情況發布安全告示，提醒中國公民在瑞典旅行途中，如想使用手機、相機等設備拍攝時，需留意周邊標牌圖示，確認符合當地法律法規，避免因違規拍攝引發不必要麻煩。

中國遊客在瑞典不慎影敏感設施被捕 國安提醒：勿因｢打卡｣觸法網（央視新聞）

國安部提醒，多數國家對政府機構、軍事設施、通信基站、機場邊境等重點區域實施嚴格管控，明確設置「禁止拍照」「禁止進入」等警示標牌，嚴禁隨意拍攝、錄像、航拍。部分公共建築、涉密區域、邊境地帶即便無明顯警示標識，也不可隨意停留、拍攝。

依據國際通行司法原則，「不了解當地法律」不能作為免除違法責任的抗辯理由。一國境內所有外籍人員均被默認為有義務知悉並遵守所在國法律法規，即便是因為無心之舉、疏忽大意、認知偏差等違法，也無法規避相應法律懲戒。建議出國的朋友做好行前調研，規範在外行為，確保高高興興去、平平安安回。

中國遊客在瑞典不慎影敏感設施被捕 國安提醒：勿因｢打卡｣觸法網（央視新聞）

行前提前了解目的地國家或地區的法律法規、風俗習慣及安全風險提示等，特別要留意關於禁止或限制拍攝、物品攜帶、無人機使用以及出入境要求等方面的規定。全程遵守當地法律法規，自覺約束拍攝行為，密切留意「禁止拍照」「禁止進入」等警示標牌，避免誤拍、誤入有關區域。

若被當地執法人員盤查或拘押，應保持冷靜，盡快主動表明希望與中國駐當地使領館取得聯系，並通過電話等方式向使領館如實報告個人姓名、出生日期、護照號碼、所處位置、案發經過等信息，以便使領館及時提供領事保護與協助。