國安部斥躺平涉境外勢力滲透　800萬粉絲「躺平網紅」急轉型送貨

中國國家安全部於4月28日在微信公眾號發表題為《煽動「躺平」的他們，正忙得腳不沾地》的文章，指互聯網上的「躺平」情緒與境外勢力滲透有關，稱有境外組織系統性地進行「躺平洗腦」，企圖侵蝕青年思想。



文章一出，網民反應兩極。不過值得注意的是，一眾主打「躺平」賽道的網紅近期紛紛作出整改。其中在內地擁有800萬粉絲的知名躺平網紅「鹹魚夢想家」，其影片內容突然一改過往的「鹹魚」、「躺平」風格，開始做起了貨拉拉司機。網民紛紛調侃：「魚哥反應真快，再遲一點就要被打成境外勢力了。」



在內地擁有800萬粉絲的知名躺平網紅「鹹魚夢想家」，其影片內容突然一改過往的「鹹魚」、「躺平」風格，開始做起了貨拉拉司機。（網絡圖片）

靠擺爛、躺平影片吸粉千萬

「鹹魚夢想家」，原名于前坤，河南人，現無固定職業。據他自述，自己相當懶惰，做過保安、清潔工等不同工作，但都因為各種原因做不長久。時間久了，身邊的人也不待見他，連女朋友都因禮金問題離他而去，他索性徹底擺爛。

據他自述，自己相當懶惰，做過保安、清潔工等不同工作，但都因為各種原因做不長久。（Ｂ站截圖）

2019年，「鹹魚夢想家」就開始在網上記錄生活，2022年正式投身自媒體行列，初期以吃播為主。後來受新冠疫情影響，國內經濟整體下行，許多人找不到合適工作，他便借題發揮，影片大多以「30歲無業」、「躺平」等字眼展示自己的生活。而在做自媒體期間，他本人也一直處於反覆失業的循環中。

2022年，受疫情影響，經濟整體下行，許多人找不到合適工作，他便借題發揮，影片大多以「30歲無業」、「躺平」等字眼展示自己的生活。（B站截圖）

憑藉對「躺平」、「擺爛」等熱點的精準捕捉，加上極具衝擊力的食物特寫和誇張表情，從2024年開始，「鹹魚夢想家」在全平台的影片播放量穩步上升，頻繁出現百萬級爆款。至今他全網坐擁800萬粉絲，真正實現了「鹹魚翻身」。

「躺平賽道」集體整改

4月28日，國家安全部微信公眾號發文指出，反華敵對勢力高舉「躺平」旗幟，正「努力」侵蝕中國青年的思想。文中提到，某境外組織大力資助「躺平網紅」，批量生產「躺平即正義」、「反內卷＝反剝削」等短片，系統性地進行「躺平洗腦」。

中國國安部發文稱，煽動青年躺平是境外反華勢力意識形態滲透，呼籲青年擦亮雙眼、保持清醒。國安部還發佈一段視頻，由AI生成的虛擬官員形象出鏡，傳達相關信息。（中國國安部視頻號）

對此，不少「躺平賽道」的網紅紛紛轉型。早在文章發佈前的4月24日，「鹹魚夢想家」已上載影片稱，自己購入一輛二手貨車開始拉貨，「當天掙到錢了，中午吃37元盒飯，有魚有菜有米飯」。其後發佈的5部影片，都是他做貨拉拉司機期間的吃播日常。

粉絲們對此議論紛紛，笑稱「魚哥高瞻遠矚啊，這都能預測到」、「魚哥提前收到風了」，亦有網民說「魚哥動作真快，再晚一點就要被打成境外勢力了」。

早在文章發佈前的4月24日，「鹹魚夢想家」已上載影片稱，自己購入一輛二手貨車開始拉貨。（B站截圖）

其後發佈的5部影片，都是他做貨拉拉司機期間的吃播日常。（B站截圖）

值得注意的是，「鹹魚夢想家」轉型的情況在「躺平」賽道並非孤例。博主「小A在上網」長期浪跡於內地不同網吧打機，並以此為影片素材走紅，被視為新時代「三和大神」的代表人物之一，全網擁有近70萬粉絲。

近日有網民發現，「小A在上網」的帳號名變成了「小A在生活」，網吧vlog變成了生活vlog，而且自4月22日後便再無更新影片。另外，在2025年8月，「小A在上網」曾在B站發文稱其抖音帳號被封，所有影片被下架且無法申訴，客服告知原因為「作品違反互聯網相關法律法規」。

近日有網民發現，「小A在上網」的帳號名變成了「小A在生活」，網吧vlog變成了生活vlog，而且自4月22日後便再無更新影片。（B站截圖）

另一位「浪仔小牛」，是家境貧寒的四川青年，獨自住在杭州一處古鎮旁的爛尾樓裏，有水無電，全靠去商場或網吧充電，充滿幾個充電寶就能應付一陣子的躺平生活。他也因「躺平」帳號被封，今年3月復出後，一改邋遢形象，變成了農村生活分享博主。

「浪仔小牛」，是家境貧寒的四川青年，獨自住在杭州一處古鎮旁的爛尾樓裏，有水無電，全靠去商場或網吧蹭電，充滿幾個充電寶就能應付一陣子的躺平生活。（B站截圖）