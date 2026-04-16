外籍乘客坐網約車偷拍軍營　司機「守株待兔」助國安擒獲間諜

4月16日，國家安全部披露一宗網約車司機協助拘捕境外間諜的案例。司機陳師傅在接載兩名外籍乘客時，發現兩人在部隊營區附近偷拍，但他未驚動對方，反而向國家安全機關報告情況後，特意通過App再接兩人的返程訂單。

在行駛過程中，陳師傅果斷改變路線衝向部隊營區大門，急煞車後搶奪對方的手機，配合哨兵拘捕兩人。陳師傅因高度警覺與英勇表現，獲頒國家安全機關特別重大貢獻獎。



4月16日，國家安全部發文指，網約車司機陳師傅某日接載兩名外籍乘客，在行駛期間，他發現兩人行為異常，神情緊張。當車輛行駛到某部隊營區附近時，兩人開始對着部隊大門連續拍照並低聲交流。

兩名外籍乘客在部隊營區附近偷拍。圖為情景再現。（國家安全部）

外籍乘客下車後，陳師傅尾隨觀察。圖為情景再現。（國家安全部）

兩名外籍乘客的目的地距離某部隊不遠，他們下車後，陳師傅尾隨觀察，並撥打12339國家安全機關舉報受理電話報告情況。打完電話後，他突然想到對方返程可能要再次叫車，於是打開所有接單App默默等待。

不久後，陳師傅再次接到兩人的訂單，目的地是某部隊訓練場方向。他們上車後，陳師傅改變行車路線，朝着部隊大門駛去。兩人驚覺後慌忙刪除手機內的照片。陳師傅當機立斷，加速衝向部隊大門，隨即一個猛剎停車，搶下手機保留證據。部隊哨兵迅速上前，控制兩名外籍人員。

陳師傅開車衝向部隊營區大門。圖為情景再現。（國家安全部）

經查，兩名外籍人員受境外間諜情報機關指使，專門觀搜中國軍事目標。他們此次企圖利用網約車的便利性，隱蔽地獲取軍事設施的地理位置、營區布防等信息。陳師傅因其高度警覺和英勇行為，被國家安全機關授予公民舉報特別重大貢獻獎勵。