銷量全球第二AI眼鏡淪偷拍神器？　網售遮光貼避提示燈賣破5000單

近日，上海有網民爆出智能眼鏡品牌樂奇（ROKID）的用戶社區內，有用戶戴着智能眼鏡登機，在未經允許下偷拍「春秋航空」空姐並發佈出來。另外，該社區內也存在大量偷拍路人的內容。



與此同時，電商平台上有大量商家公然販賣專門用作規避拍攝亮燈提示的「遮光貼」，單店銷量甚至突破5000單。有律師指出警告，偷拍上載者已涉嫌多項侵權，而販賣遮光貼的商家亦可能要承擔連帶法律責任。



據市場研究機構Omdia數據，在全球AI眼鏡全品類排名中，樂奇Rokid位居第二，中國第一，全球銷量僅次於Meta。2025年8月，樂奇在香港舉辦發佈會，宣佈支持廣東話（粵語交互）的 Rokid Glasses（海外版）在港首發。



在全球AI眼鏡全品類排名中，樂奇Rokid位居第二，中國第一，全球銷量僅次於Meta。（樂奇Rokid）

有用戶戴着智能眼鏡登機，在未經允許下偷拍「春秋航空」空姐。（瀟湘晨報）

「ROKID AI」智能眼鏡的用戶社區内存在大量偷拍路人的內容。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，6月2日，上海雲女士在瀏覽「ROKID AI」智能眼鏡的用戶社區時，意外發現有用戶使用該品牌智能眼鏡在登機時拍攝「春秋航空」空姐。圖片可見，兩名空姐站在艙門口，這名用戶還寫道「春秋航空空姐還算可以滴」。

雲女士隨即發文提醒網民「小心智能眼鏡偷拍」，她稱自己購買智能眼鏡原本是為了日常使用翻譯和會議記錄功能，但沒想到這類智能產品被不懷好意的人利用，甚至購買遮光貼去偷拍。儘管她當日已向後台投訴，但該條侵犯私隱的帖子仍未被下架。

有用戶上載拍攝外賣員送餐的過程，外賣員的面部清晰可見。（瀟湘晨報）

令人震驚的是，這類偷拍行為絕非個別例子，在社區內搜索「空姐」，能輕易找到多條用智能眼鏡拍攝空姐登機問候的圖片；此外，還有大量在海邊、公園、地鐵等公共場所偷拍路人跑步或在地鐵乘車的影片。甚至有用戶上載了拍攝外賣員送餐的過程，從開門到取餐，外賣員的面部清晰可見。

據了解，這款智能眼鏡在啟動拍照或錄像功能時，鏡框原本會亮起指示燈，廠家的設計初衷是為了保護被拍攝者的知情權。但沒想到，電商平台上竟然出現大量針對智能眼鏡型號的「遮光貼」。

其中一家店舖售賣專門針對樂奇的遮光貼銷量達5000+，且該產品公然標榜「不觸發警報不影響拍照」，有用戶評價「拍照沒有光」、「充電提示燈也沒了」。該店客服直言，貼上後可以完全遮擋指示燈，而拍照和錄像功能完全不受影響。

電商平台上有商家公然販賣專門用作規避拍攝亮燈提示的「遮光貼」。（瀟湘晨報）

一些品牌智能眼鏡指示燈位置。（瀟湘晨報）

4日，春秋航空工作人員回應關於乘客使用智能眼鏡未經允許拍攝空乘，該工作人員表示未經許可的拍攝，尤其是公開在互聯網上，可能侵犯他人的肖像權和私隱權。

同日，樂奇Rokid glasses回應，會盡快核查內容，若確認存在違規，將按照用戶協議對相關賬號進行處理，同時也會進一步加強使用規範提醒。

湖南金州律師事務所萬琦律師指出，用戶未經許可偷拍並上傳網絡，需承擔侵犯肖像權及私隱權的民事責任，情節嚴重者更可能違反治安管理處罰法甚至觸犯刑法。

另外，售賣「遮光貼」的商家，明知該產品用作消除提示燈以達成隱蔽偷拍，具有高度違法針對性，依法應與實際偷拍者承擔連帶責任。