有片｜西安地鐵阿伯偷拍遇烈女　遭掌摑怒斥「為老不尊」拖出車廂

5月25日，據媒體報道，陝西西安地鐵上發生一宗疑因偷拍引發的乘客糾紛。一名男性老年乘客涉嫌偷拍一名年輕女性，被對方當場發現並制止。



影片顯示，女子察覺該老年男子行為異常，上前質問，並勒令對方打開手機相冊核查。確認存在相關影片後，女子情緒激動，在要求刪除影像的過程中，女子怒斥對方「為老不尊」，並用手機扇打對方，隨後男子還手，雙方開始肢體拉扯。

西安地鐵女乘客指控阿伯偷拍，在要求刪除影像的過程中，女子怒斥對方「為老不尊」，並用手機扇打對方，隨後男子還手，雙方開始肢體拉扯。（微博圖片）

雙方爭執拉扯畫面曝光：

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列車到站後，女子將涉事大爺拉扯下車，並向站台工作人員反映情況，在地鐵工作人員面前繼續控訴其偷拍行徑。

5月26日，記者撥打西安地鐵服務熱線，核實事件是否確係發生在西安地鐵內，接線工作人員始終未正面回應，僅表示會將情況登記並反饋；在記者追問下，才稱「後續會給到回覆」。

5月26日，記者就事件進展聯繫西安市公安局地鐵分局，接線工作人員表示，警方已出警處置，目前正在調查中。對於後續進展，地鐵分局建議記者諮詢西安市公安局新聞處。

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隨後，記者致電西安市公安局，接線工作人員表示，若調查有結果，公安機關將通過官方渠道發布通報。