華南理工男學生課上偷拍女生裙底半個鐘　校方留校察看處分惹議

近日內地校園接連爆出偷拍醜聞。繼南京審計大學一名男研究生偷拍被開除後，廣州華南理工大學一名男學生被揭發在課堂上持續偷拍女生裙底長達半小時，校方作出｢留校察看｣處分引發爭議，有不少網民質疑懲處過輕。



廣州華南理工大學一名男學生持續偷拍女生裙底長達半小時。（網絡圖片）

廣州華南理工大學一名男學生持續偷拍女生裙底長達半小時。（網絡圖片）

綜合《羊城晚報》和《新黃河》報道，有微博網民爆料，5月9日，華南理工大學一名男學生在教室內偷拍女生裙底。網絡流傳影片顯示，事發時這名男學生將手機伸向到座椅下方，鏡頭對準後方女同學裙底，行為鬼祟，時間長達半個小時。

受害女生當場察覺異樣，為免擾亂課堂，強忍怒火待下課後才與同行同學上前對質，「拍了這麼久，我們等到下課（才找你），或者我們直接去報警可以嗎？」面對質問，涉事男生起初拒不承認，還試圖藉口離開，稱要趕去看比賽。

網民爆料，近日華南理工大學一名男學生在教室內偷拍女生裙底。（網絡圖片）

隨後女生強硬將男生攔下，要求他當面打開手機相冊。男生眼見東窗事發，態度隨即轉變，一邊刪除偷拍影片一邊要求女生不要拍攝手機內容，最後和女生道歉「為我的行為感到羞恥，對不起」便離開。

5月13日，華南理工大學宣傳部證實該男學生有偷拍行為。校方表示，涉事學生行為嚴重違反校紀校規，目前已依規給予該生「留校察看」處分，處分期為一年。

據《中國新聞周刊》報道，校方稱對被偷拍女生進行了安撫，「這個男生進行了誠懇道歉，女同學表示接受，也認可處理結果。」

華南理工大學。（官網）

校方留校察看處分惹議

不過校方的處理仍引發網民爭議，有網民對比近日校園偷拍事件，指南京審計大學一名研究生被發現在校內超市偷拍女生裙底，隨後就被校方直接開除學籍：「同樣是偷拍，為什麼一個開除，一個留校？」「留校察看等於沒罰，對受害者極不公平」，認為校方懲處過輕。

不過也有人認為需要給改正機會，「在沒有造成較大的事實傷害的情況下，還是要給人一個機會。」