黎家盈祖籍成熱話　佛山商場連夜掛「順德女兒」巨型海報應援

5月24日晚，神舟二十三號載人飛船成功發射升空，全港市民都在為首位「港產太空人」黎家盈雀躍高呼。與此同時，這股航天狂熱也以驚人的速度席捲整個粵港澳大灣區。同日，在火箭升空前，有內地網民發現佛山當地一家大型商場已高高掛起巨幅黎家盈應援海報。



24日下午，有網民在內地社交平台小紅書發帖稱，位於佛山的「萬民金海城」商場已經掛起了一幅極具視覺衝擊力的巨型應援海報。（小紅書截圖）

24日下午，有網民在內地社交平台小紅書發帖稱，位於佛山的「萬民金海城」商場已經掛起了一幅極具視覺衝擊力的巨型應援海報。從網民拍下的現場照片可見，海報主角正是身穿航天服、面帶燦爛笑容的黎家盈。海報上更用醒目的金色大字寫着：「順德女兒黎家盈，為國勇征蒼穹」。

在23日的媒體見面會上，現場發言人曾介紹，黎家盈，女，漢族，籍貫廣東順德，博士學位。1982年11月出生於香港，2006年9月參加工作，香港特別行政區政府警務處警司。

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該貼文流出後，大批順德當地街坊紛紛留言互動，有網民激讚，「她是佛山人的驕傲！」。另有網民稱，「順德文旅的觸角好犀利！」亦有網民直言：「不是蹭熱度，我覺得我地成個大灣區都值得驕傲！」