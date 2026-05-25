黎家盈升空前高歌《歌唱祖國》　用廣東話發表出征感言｜有片

5月24日晚11時08分，隨着長征二號F遙二十三運載火箭在酒泉衛星發射中心拔地而起，神舟二十三號載人飛船發射任務取得圓滿成功。



根據央視新聞微信號發放的影片顯示，備受關注的港產太空人黎家盈在出征儀式後乘車前往發射場時，在車廂內不僅與隊友一同引吭高歌《歌唱祖國》，更分別用普通話和廣東話發表「出征感言」。



港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。

港產太空人黎家盈出征，與指令長朱楊柱、成員張志遠共同執飛神舟二十三號。（央視新聞）

三人車內合唱《歌唱祖國》

這段由央視新聞釋出的影片題為「踏歌而行 出征太空」。畫面記錄了昨晚8時16分，神舟二十三號飛行乘組出征儀式在問天閣圓滿結束後，三位航天員乘車前往發射場時的場景。

影片中，身穿航天服的指令長朱楊柱、駕駛員張志遠及香港載荷專家黎家盈並排而坐。在行駛的車廂裏，三人放聲齊唱《歌唱祖國》「五星紅旗迎風飄揚， 勝利歌聲多麼響亮； 歌唱我們親愛的祖國， 從今走向繁榮富強⋯⋯」

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壓軸出場發表出征感言

在引吭高歌後，三位航天員依次對着鏡頭發表了最新鮮的「出征感言」。

二度「出征」太空的指令長朱楊柱神情堅毅，表示「感恩祖國，將全力以赴」；首次執行飛天任務的張志遠則握拳直言：「感謝祖國和人民的支持，我們一定不辱使命。加油！」

而作為乘組中唯一女性、同時也是香港首位太空人的黎家盈則負責壓軸發言。她先是用普通話表示：「感覺良好，也感到了大家的熱情啦！」隨後，她切換為廣東話，對着鏡頭說：「中國空間站，我嚟啦！」

值得注意的是，23年前的10月16日，神舟五號載人飛船成功降落在內蒙古四子王旗主着陸場，中國載人航天第一人楊利偉走出飛船時，對大家說的第一句話是「我感覺良好」。因此「感覺良好」也成為許多中國太空人的口頭禪。