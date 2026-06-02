情侶住196元酒店沖涼後驚見花灑疑沾滿屎　酒店：願賠500元

近日 ，浙江紹興的徐先生反映，他與女友在杭州入住「時光漫居」酒店時，女友洗澡後發現花灑表面沾有疑似糞便的黃色髒污。徐先生報警並要求賠償房費及醫療檢查費共3000元（人民幣，下同），酒店堅稱入住前已打掃，願補償500元。目前雙方協調未果，徐先生投訴至市場監管部門。



花灑沾排泄物？ 酒店清潔工否認

據浙江電視台《小強熱線》報道，來自紹興新昌的徐先生介紹，5月29日，他和女朋友一起到杭州看演唱會，在一家名為「時光漫居」的酒店訂了房間，費用為196元。當天中午，兩人辦理入住後，徐先生女友洗完澡發現，花灑上有髒東西。

據徐先生回憶，起初他以為是水垢，便拿紙擦了一下花灑表面，他認為，髒東西像是糞便。（小強熱線）

據徐先生回憶，起初他以為是水垢，便拿紙擦了一下花灑表面，「看到的是那種黃色的物體，排泄物嘛。」徐先生認為，髒東西像是糞便。其女朋友稱，當時噴頭反著掛在牆上，「我想也沒想就拿下來洗了，當時發現後全身起雞皮疙瘩，我覺得好噁心。」

發現問題後，徐先生告知酒店工作人員，工作人員隨後叫來清潔工。清潔工進房間檢查後表示，「這個地方怎麼可能會有排泄物」。清潔工稱，噴頭都是用來沖地、沖馬桶的。雙方矛盾激化，「她反而質疑我們這個排泄物是從哪裏來的，我說我怎麼知道。」

酒店花灑表面有黃色髒污。（小強熱線）

索賠3000元遭拒 當事人投訴至市監管部門

隨後，徐先生報警，警察進行了調解。徐先生要求酒店承擔兩人在附近酒店一晚的房費，並承擔其女友去皮膚科、婦科檢查的費用，而酒店方只同意賠償500元。雙方協調未果。

雙方協調未果。徐先生表示，已投訴到當地市場監管部門，等待後續進展。（小強熱線）

報道指出，對於污漬來源，雙方各執一詞。酒店店長表示，客人入住之前都打掃過衛生，他們不能確定這塊污漬到底從何而來。徐先生則表示：「反正我敢保證不是本人和我女朋友弄上去的，我為自己說的話負法律責任。」

經派出所調解後，酒店給出500元補償方案，「客人要求賠償3000元，第二天平台又打電話來說要不賠償1000元，我們一直都是沒同意，他的訴求會向上反饋。」對此方案，徐先生不能接受。他表示，已投訴到當地市場監管部門，等待後續進展。