情侶私密片流出！長沙網紅酒店冷氣機藏針孔鏡頭　多名住客遭殃

5月26日，據內媒《新京報》報道，從長沙一名官方知情人處獲悉，湖南長沙一網紅酒店藏針孔攝像頭偷拍案已有4人被刑拘。



該案發生在2025年12月，警方掌握線索後迅速介入調查，初查安裝針孔攝像頭非酒店行為，為外部人員放置。酒店工作人員稱暫不接受採訪。

湖南長沙一網紅酒店藏針孔攝像頭，已有4人被刑拘。（截取自攜程App）

據此前報道，5月24日，有女子發文稱在2025年12月，她和男友入住該網紅酒店，近日她與男友獲悉在酒店房間的私隱畫面在網絡傳播，疑遭到偷拍。

涉事網紅酒店內部圖片▼▼▼

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5月25日，當事人陳女士（化名）表示，去年12月21日，她和男友入住長沙泊恩BOON-Z酒店，而近日有朋友告訴他們，她與男友當時在酒店房間內的私隱畫面正在網上傳播。

他們報警後，陳女士從警方處獲知，當時酒店房間內確實有針孔攝像頭，藏於「中央空調對着床的角落裏」。今年1月，該酒店有相同遭遇的另一住客也報了警。經警方調查，該案件由4人組成的團伙作案，酒店房間內的針孔攝像頭已被拆除，「犯罪嫌疑人被刑拘」。

在發現攝像頭後，事主進行了報警處理。（羊城晚報）

內媒《中國新聞周刊》以住客身份聯繫了長沙市天心區城南路派出所，警方表示，已經要求涉事酒店全面排查相關情況，具體案情不便透露。

對於此事，陳女士希望涉事酒店公開道歉並進行賠償，酒店方面則表示，要通過法律途徑解決後續賠償事宜。

陝西恆達律師事務所律師趙良善表示，據《民法典》相關規定，酒店等經營性公共場所的經營者，應當對消費者履行安全保障義務，其中也包含對入住賓客私隱安全的保障。本事件中，針孔攝像頭安裝在房間空調角落等隱蔽位置，且酒店接連出現多宗偷拍事件卻長期未能排查發現，明顯未盡到管理職責，即便並非酒店人員安裝設備，也無法就此免除責任。

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