知名化妝師逃稅　曾為任達華鍾麗緹服務　稅局查5200餘筆紀錄揭發

據北京稅務消息，近期，國家稅務總局北京市稅務局第二稽查局依法查處岳曉琳偷稅案件。經查，2021年至2023年，岳曉琳通過個人賬戶收款隱匿勞務報酬收入，進行虛假申報，少繳個人所得稅、增值稅等稅費款共計10.12萬元（人民幣，下同）。同時還存在向投資企業「借款」，未用於生產經營且多年未歸還，依法應視同分紅，補繳個人所得稅18萬元。



2025年9月，國家稅務總局北京市稅務局第二稽查局依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規規定，對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計49.32萬元的處理處罰決定。

據北京稅務消息，近期，國家稅務總局北京市稅務局第二稽查局依法查處岳曉琳偷稅案件。（百度百科）

前期，國家稅務總局北京市稅務局第二稽查局依託稅收大數據，對高收入、高淨值風險人員開展數據分析，岳曉琳的相關情況引起檢查人員注意。

岳曉琳隱匿收入逃稅 遭稅局重罰49萬▼▼▼

數據分析顯示，2021年至2023年，岳曉琳個人所得稅彙算清繳所得25.15萬元，繳納個人所得稅0.11萬元。這一數據與其在國內化妝設計領域的知名度、行業影響力、直播平台帶貨銷量，以及同行業從業人員收入水平相比，存在嚴重不匹配。名氣大、收入少、納稅微——這條「倒掛」曲線，成為稅務機關立案檢查的突破口。

檢查人員依法調取岳曉琳在檢查年度內的5200餘筆銀行流水、第三方平台收款訊息，以及其投資企業的對公賬戶往來數據和相關業務合同，開展比對分析。

經核查，岳曉琳通過講授美容課程、提供化妝服務取得勞務報酬92.49萬元，通過某平台取得推廣服務收入及提現收入共計9.59萬元。上述業務合同中，款項由相關企業及個人直接向岳曉琳個人賬戶轉賬結算，且未在年度彙算中如實填報並申報納稅。

在分析銀行往來數據時，檢查人員發現一個更深層次的問題。岳曉琳與其擔任法定代表人的兩家公司存在多筆大額資金往來。除部分資金用於支付公司房租外，其餘款項在檢查開始時已多年未歸還公司。

根據《財政部 國家稅務總局關於規範個人投資者個人所得稅徵收管理的通知》（財稅〔2003〕158號）第二條規定：納稅年度內個人投資者從其投資的企業（個人獨資企業、合夥企業除外）借款，在該納稅年度終了後既不歸還，又未用於企業生產經營的，其未歸還的借款可視為企業對個人投資者的紅利分配，依照「利息、股息、紅利所得」項目計徵個人所得稅。

數據分析顯示，2021年至2023年，岳曉琳繳納個人所得稅僅0.11萬元。（抖音@岳曉琳）

依據上述規定，2021年至2023年間，岳曉琳從投資的兩家企業累計借款90萬元，納稅年度終了後既未歸還，又未用於企業生產經營，依法應視為分紅，按「利息、股息、紅利所得」項目補繳個人所得稅。

經查實，2021年至2023年，岳曉琳存在以下涉稅違法行為：一是隱匿勞務報酬所得共計102.07萬元，未依法如實申報，應定性偷稅；二是從其投資企業借款90萬元長期不歸還，依法應視同分紅補繳個人所得稅。

根據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十三條第一款規定：納稅人進行虛假的納稅申報，不繳或者少繳應納稅款的，是偷稅。對納稅人偷稅的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

國家稅務總局北京市稅務局第二稽查局依據相關法律法規規定，對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計49.32萬元的處理處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款均已追繳入庫。

據悉，岳曉琳曾為眾多知名藝人提供造型服務，包括在綜藝《乘風破浪的姐姐》中為龔琳娜設計舞台造型；也曾為鍾麗緹、寧靜、任達華、唐藝昕、車曉等藝人打造紅毯及活動造型。

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