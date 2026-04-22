宮崎麗果切乳保命後爆逃稅　前EXILE丈夫獨攜子逃難　婚姻傳破裂

日本名媛宮崎麗果的爸爸是政治家，在顯赫的家世之下曾跨足演藝圈，2021年跟「放浪一族」J Soul Brothers成員黑木啓司結婚，婚後甚至還為家人退圈。



只是這幾年宮崎麗果的狀況多，先是2024年透露自己乳腺炎嚴重到差點過世，只能切除部分乳房，2025年底又爆出逃稅，4月21日天再有媒體報導，指出黑木啓司在女方傳出逃稅爭議後就帶孩子落跑出國，如今更是離婚。

宮崎麗果（Instagram@reika_miyazaki）

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名媛炫富爆逃稅風波 男星丈夫為家庭退圈

宮崎麗果創立包含美容保養、食療、SPA等多種品牌，在個人Instagram上也常曬出Hermès、Ferrari等名牌炫富，經常出國旅遊。2021年12月她宣布跟黑木啓司起司結婚，這是宮崎麗果梅開三度，男方2022年10月還以「守護家人」為由退出演藝圈，讓LDH痛失台柱，許多粉絲也直呼可惜。婚後兩人也常曬甜照，2023年、2024年接連生下兩個孩子，簡直就是演藝圈的模範夫妻。

只是宮崎麗果先是2024年9月自爆，過去曾因乳腺炎差點過世，乳房因此部分壞死而切除，還要入院治療。2025年更爆出宮崎麗果跟一位熟識的男性友人共謀，透過虛報業務委託費用等手法來壓低申報的所得金額，逃稅約日幣1.57億元（約771萬港元）。今2026年3月18日首度開庭，她坦承所有起訴內容，只是不見黑木啓司相伴在側。

男星爆帶小孩逃出國 離婚落得身無分文

根據日本狗仔《女性自身》報導，爆出逃稅爭議後，黑木啓司就立刻逃難似地帶著孩子飛往夏威夷，獨留宮崎麗果在日本面對官司，兩人也轉為分居狀態。物理上的距離也造成內心的鴻溝，據悉黑木啓司2026年初回到日本，宮崎麗果就向他提分手要離婚。雖然黑木啓司頗受打擊，但女方態度堅決，傳出離婚後子女的監護權由宮崎麗果取得。

宮崎麗果與黑木啓司（Instagram@reika_miyazaki）

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一位黑木啓司的朋友向媒體爆料，原本他還擔任宮崎麗果旗下公司的董事職位，只是在逃稅風波中趕緊辭職。離婚後黑木啓司回到老家九州宮崎縣，一位當地人士就透露黑木啓司曾表示：

我失去了一切，手邊連一塊錢都不剩。

過去曾站上東京巨蛋的風光不再，只剩下疲憊不堪的身心，也讓朋友頗為感慨。黑木啓司已刪光跟宮崎麗果的合照，《女性自身》向當事人確認是否已經離婚則未獲正式回應。

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