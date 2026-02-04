金宣虎承認逃稅急道歉　已將個人公司停業並補繳稅款　深刻反省中

韓劇《愛情怎麼翻譯？》男主角金宣虎日前被爆出涉嫌逃漏稅，方式與同公司的車銀優相同，利用家人名義設立的空殼公司。



4日金宣虎所屬經紀公司Fantagio發出聲明，說明近日引發爭議的逃稅疑雲。

金宣虎日前被爆出涉嫌逃漏稅，表示目前正進行公司停業手續，已經補繳所有稅款並致歉。（IG@seonho__kim）

金宣虎因韓劇《愛情怎麼翻譯？》熱度人氣再次升高：

Fantagio表示，金宣虎於2024年1月為進行演藝活動及戲劇製作而設立公司。直到2025年2月與Fantagio簽約之前的活動，皆是透過該公司收取結算款項。金宣虎在認知到該公司營運本身可能引發誤解後，已停止該公司運作，且近一年以上並未透過該公司進行任何活動。

Fantagio也強調「自2025年2月與金宣虎簽訂專屬合約起至今，結算款項皆直接支付給本人。與金宣虎設立的公司毫無任何關係。」

金宣虎的目前正進行公司停業手續，且已歸還過去使用的公司信用卡、家族成員薪資，以及公司名下車輛。並指出：

透過該公司過去所收取的款項，除已繳納公司稅外，也已完成個人所得稅的追加繳納。

最後，Fantagio表示：

金宣虎對於在未充分理解公司營運的情況下，設立並維持該公司長達一年多一事，深刻反省並致歉。

對造成外界混亂與憂慮深表歉意，未來將更加周延地管理旗下藝人的整體活動。

